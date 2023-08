Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum hat sich am Mittwoch nicht etwa Sat.1 mit der Neuauflage von "Jeopardy" gesichert oder RTL mit einer neuen "Bachelorette"-Ausgabe. Der Sieg ging an das ZDF, das auf "Men in Black 3" setzte, einem 11 Jahre alten Hollywood-Streifen. 580.000 Zuschauende waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das führte in dieser Altersklasse zu 13,0 Prozent Marktanteil. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr war noch erfolgreicher.

Insgesamt blieb "Men in Black 3" deutlich unter dem ZDF-Normalniveau hängen, das wird man in Mainz aber wohl verschmerzen können. 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten insgesamt nur zu 8,6 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" steigerte sich später auf 2,95 Millionen sowie 13,9 Prozent. Fast das gesamte Publikum aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen blieb auch bei der Nachrichtensendung dran, was zu 12,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum führte.

Weil es dem ZDF am Mittwochabend an Gesamtreichweite fehlte, hatte Das Erste leichtes Spiel. Mit dem Drama "Meeresleuchten" erreichte man exakt 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit so viele wie kein anderer Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil lag bei sehr guten 17,4 Prozent. Dafür schwächelte der Film beim jungen Publikum und erreichte dort nur 5,1 Prozent. "Plusminus" hielt sich später immerhin noch bei 2,47 Millionen Zuschauenden sowie 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Sehr erfolgreich unterwegs war in der Primetime unterdessen 3sat. Mit der Wiederholung des Eberhofer-Krimis "Grießnockerlaffäre" versammelte man 1,65 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, 260.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In beiden Zuschauergruppen schaffte es 3sat damit in die Top 25 des Tages. Insgesamt lag der Marktanteil bei starken 7,2 Prozent und bei den Jüngeren holte 3sat 5,9 Prozent - und lag damit nur knapp hinter "Jeopardy" in Sat.1. Erst am Montag holte Das Erste mit dem Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" fantastische Quoten (DWDL.de berichtete).

Und dann war da ja auch noch ZDFneo, das in der Primetime ebenfalls ziemlich beachtlich performte. Zwei Folgen von "Wilsberg" landeten bei 1,71 bzw. 1,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, damit kam der Spartensender auf gar nicht mal so spartige 7,5 und 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Kein Privatsender hatte am Mittwoch in der Primetime eine höhere Reichweite als 3sat und ZDFneo.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV