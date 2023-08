am 10.08.2023 - 09:19 Uhr

Mit Harald Glööckler wollte RTLzwei das Feld seiner Promi-Dokusoaps erweitern. Das ist auch nötig, denn mit Daniela Katzenberger wird ein verlässlicher Quotenbringer des Senders künftig bei der Konkurrenz von Vox zu sehen sein. Eine neue Katzenberger ist Harald Glööckler aber nicht, das lässt sich zum Abschluss der ersten Staffel nun aber sagen. Die Quoten von "Herr Glööckler sucht das Glück" lagen bis zum Ende auf einem enttäuschenden Niveau.

Nur 430.000 bzw. 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Mittwochabend die letzten beiden Folgen der Dokusoap an. Damit lag das Format auf dem enttäuschenden Niveau der beiden Vorwochen. Und auch beim jungen Publikum reichte es nur zu 3,7 und 3,4 Prozent Marktanteil - letzteres ist ein Tiefstwert, den das Format auch in der vergangenen Woche aufgestellt hat. Im Schnitt kamen die sechs gezeigten Folgen auf weniger als eine halbe Million Zuschauende sowie nur knapp 4 Prozent Marktanteil.

Damit musste sich RTLzwei am Mittwoch sogar noch hinter Nitro einsortieren, das ab 20:15 Uhr auf den Louis-De-Funès-Film "Brust oder Keule" setzte und damit 520.000 Menschen zum Einschalten brachte. Auch beim jungen Publikum kam der Sender damit auf gute 2,8 Prozent. "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe" erreichte später ebenfalls noch 2,9 Prozent.

Kabel Eins kam mit "Space Cowboys" auf 800.000 Zuschauende, davon waren 180.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 4,2 Prozent. "James Bond 007 - Moonraker" steigerte sich danach immerhin noch auf 5,3 Prozent. Bei Vox tat sich derweil "Bones" schwerer als sonst. Die US-Serie kann sonst oft am späten Abend noch mächtig punkten, dieses Mal standen in der Spitze aber nur 6,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV