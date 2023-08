Vielleicht sollte RTL sein neues Format "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bauch-Challenge" doch nicht so schnell zu den Akten legen, wie es die Entwicklung der vorläufig gewichteten Quoten nahelegt. Zur Erinnerung: Nach mittelmäßigen 10,6 Prozent Marktanteil in der Premierenwoche ging es über 9,6 auf zuletzt 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Doch beim Blick auf die endgültig gewichteten Werte, in die auch drei Tage zeitversetzte Nutzung einfließen, ergibt sich schon ein etwas anderes Bild.

So steigerte sich hier schon der Marktanteil der Auftakt-Episode um immerhin noch 0,6 Prozentpunkte auf nun 11,2 Prozent Marktanteil. Für Folge 2 fiel dieser Aufschlag nun sogar noch signifikant höher aus: Aus den vorläufig ausgewiesenen 9,6 wurden noch 11,7 Prozent Marktanteil - womit also im Vergleich zum Auftakt sogar noch ein halber Prozentpunkt bei den 14- bis 49-Jährigen hinzugewonnen wurde. Die Gesamt-Reichweite stieg nachträglich noch um 210.000 an, auch hier zeigt sich von Woche 1 zu Woche 2 somit ein deutlicher Anstieg von 1,22 auf 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die dritte Folge liegen die endgültig gewichteten Quoten noch nicht vor. Dass man den Aufwärtstrend angesichts der dürftigen Ausgangslage weiter fortschreiben kann, ist zwar nicht zu erwarten, trotzdem empfiehlt sich angesichts der Erfahrung der ersten beiden Wochen zumindest kein vorschneller Abgesang.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.08.

19:38 2,19

(+0,23) 9,7%

(+0,6%p.) 0,66

(+0,13) 15,9%

(+2,1%p.) Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bauch-Challenge 01.08.

20:15 1,42

(+0,21) 5,8%

(+0,6%p.) 0,58

(+0,15) 11,7%

(+2,1%p.) extra 3 03.08.

22:51 2,10

(+0,22) 16,0%

(+1,1%p.) 0,44

(+0,08) 15,6%

(+1,9%p.) Tagesschau 01.08.

20:00 4,36

(+0,26) 18,4%

(+0,5%p.) 0,81

(+0,13) 17,9%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 04.08.

19:38 1,78

(+0,14) 8,8%

(+0,5%p.) 0,55

(+0,08) 15,7%

(+1,6%p.) Alles was zählt 04.08.

19:07 1,56

(+0,15) 8,8%

(+0,7%p.) 0,30

(+0,05) 11,0%

(+1,4%p.) Beauty & The Nerd 05.08.

23:04 0,09

(+0,05) 0,7%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,04) 2,0%

(+1,4%p.) Alles was zählt 01.08.

19:07 1,72

(+0,14) 9,0%

(+0,5%p.) 0,33

(+0,05) 11,1%

(+1,2%p.) Alles was zählt 02.08.

19:07 1,78

(+0,07) 9,4%

(+0,2%p.) 0,33

(+0,05) 10,9%

(+1,2%p.) Big City Greens 02.08.

19:31 0,20

(+0,04) 1,0%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,04) 4,0%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.07.-06.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die in Sachen Reichweite nach der endgültigen Gewichtung der Quoten größte Veränderung im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen lässt sich in der vergangenen Woche aber etwas überraschend bei der "Tagesschau" feststellen - was wohl weniger mit zeitversetzter Nutzung zu erklären ist als mit der Tatsache, dass in die endgültig gewichteten Werte auch noch verspätet einlaufende Daten aus den Panelhaushalten eingehen, die auch mal zu größeren Änderungen in der Hochrechnung führen. Jedenfalls werden für die Dienstags-Ausgabe nun 4,36 statt 4,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewiesen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tagesschau 01.08.

20:00 4,36

(+0,26) 18,4%

(+0,5%p.) 0,81

(+0,13) 17,9%

(+1,9%p.) Sportschau 05.08.

18:13 2,02

(+0,24) 15,2%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,02) 7,7%

(+0,4%p.) Karen Pirie – Echo einer Mordnacht 06.08.

22:15 1,97

(+0,24) 11,5%

(+1,0%p.) 0,13

(+0,03) 3,7%

(+0,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.08.

19:38 2,19

(+0,23) 9,7%

(+0,6%p.) 0,66

(+0,13) 15,9%

(+2,1%p.) extra 3 03.08.

22:51 2,10

(+0,22) 16,0%

(+1,1%p.) 0,44

(+0,08) 15,6%

(+1,9%p.) Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bauch-Challenge 01.08.

20:15 1,42

(+0,21) 5,8%

(+0,6%p.) 0,58

(+0,15) 11,7%

(+2,1%p.) Die Rosenheim-Cops 01.08.

19:28 3,42

(+0,18) 15,6%

(+0,2%p.) 0,22

(+0,01) 5,7%

(-0,0%p.) ZDFbesseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit 01.08.

20:15 3,67

(+0,18) 14,6%

(+0,0%p.) 0,82

(+0,08) 16,2%

(+0,1%p.) Nord Nord Mord - Sievers und die letzte Beichte 01.08.

20:15 2,51

(+0,17) 10,0%

(+0,2%p.) 0,17

(+0,03) 3,4%

(+0,2%p.) Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 01.08.

22:55 1,04

(+0,16) 8,9%

(+1,0%p.) 0,11

(+0,01) 4,3%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.07.-06.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV