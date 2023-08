Das Comeback des Sommers hat am Freitag offensichtlich dazu geführt, dass in Deutschlands vielerorts der Fernseher aus blieb. So erklärt es sich dann auch, dass der "Tagesschau" im Ersten schon 3,26 Millionen Zuschaueirnnen und Zuschauer reichten, um sich an die Spitze der Quoten-Charts zu setzen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Nachrichtensendung vorne - mit einer Reichweite von 560.000 Personen, die 17,7 Prozent Marktanteil entsprachen.

In der Primetime übernahm schließlich das ZDF die Spitzenposition bei Jung und Alt. Zwar lockte das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 im Schnitt nur 3,02 Millionen Fans vor den Fernseher, doch an einem insgesamt zuschauerarmen Abend sorgte das schon für überzeugende 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum führten 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Marktanteil von 13,5 Prozent. Auch die Zusammenfassungen weiterer Pokalspiele des Abends sorgte danach noch für zweistellige Werte.

Als stärkster Verfolger ging unterdessen beim Gesamtpublikum die ARD-Reihe "Daheim in den Bergen" hervor, die mit einer Wiederholung im Schnitt 2,68 Millionen Menschen unterhielt und für 13,3 Prozent Marktanteil sorgte. Die "Tagesthemen" hielten danach fast alle davon vor dem Fernseher.

Weiter schwach performen derweil am Nachmittag die "Hofgeschichten", die zum Ende der dritten Sendewoche mit nur 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf gerade mal 6,4 Prozent Marktanteil kamen, nachdem am Tag zuvor mit 430.000 Personen gar ein neues Tief verbucht wurde. Das ZDF legte dagegen tagsüber den Grundstein für seine Tagesmarktführerschaft und steigerte sich parallel zu den "Hofgeschichten" mit den "Rosenheim-Cops" auf 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil nach 16 Uhr bei herausragenden 25,6 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt