Das Promi-Special von "Top Dog Germany" konnte am Freitagabend zum Abschluss der dritten Staffel bei RTL nicht an die starken Quoten der Final-Folge aus der vergangenen Woche anknüpfen. Lag der Marktanteil zuletzt noch bei mehr als 15 Prozent, so markierten die Promis nun sogar ein neues Allzeit-Tief für die Hundeshow - was wohl zumindest ein Stück weit auch auf die Fußball-Konkurrenz im ZDF zurückzuführen sein dürfte. Mit nur 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Top Dog Germany" um 20:15 Uhr lediglich einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte das Promi-Special noch mehr als 13 Prozent erzielt.

Insgesamt schrammte die Show an einem ohnehin zuschauerarmen Tag mit 1,35 Millionen Personen zudem nur knapp am bisherigen Reichweiten-Tiefstwert vorbei, nachdem vor einem Jahr noch fast zwei Millionen eingeschaltet hatten. Mit Blick auf die Zielgruppe lag RTL indes am Freitag deutlich hinter dem DFB-Pokal im ZDF und auf Augenhöhe mit Sat.1, wo "Die besten Comedians Deutschlands" aber ebenfalls beträchtliche Verluste hinnehmen mussten. Von mehr als 13 Prozent, die noch in der Vorwoche drin waren, ging es diesmal auf 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten - was für Sat.1 aber trotzdem noch einen Erfolg darstellt. Die Gesamt-Reichweite blieb mit nur 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch ziemlich überschaubar.

Während die Rankingshow "111 begnadete Blitzbirnen" im Anschluss auf gerade mal 4,2 Prozent Marktanteil abstürzte, zeigte beim Schwestersender ProSieben der Quoten-Trend im Laufe des Abends nach oben. "James Bond 007 - Sag niemals nie" war zwar mit Blick auf die Gesamt-Werte gut in den Abend gestartet, tat sich aber beim jungen Publikum um 20:15 Uhr schwer. Von den 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die den Agententhriller sahen, waren nur 230.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass der Zielgruppen-Marktanteil bei schwachen 6,3 Prozent lag. Immerhin: Der 007-Streifen "Octopussy" sorgte im Anschluss für deutlich erfreulichere 9,2 Prozent.

In den hinteren Reihen lief es indes recht unspektakulär: So kam Vox mit der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" zur besten Sendezeit auf 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, während RTLzwei mit dem Spielfilm "Elysium" im Schnitt 3,8 Prozent erzielte. Bei Kabel Eins steigerte sich "Criminal Minds" zunächst von 3,4 auf 4,6 Prozent, ehe "Prodigol Son" nach 22 Uhr schließlich durchweg weniger als drei Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt