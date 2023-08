am 12.08.2023 - 09:33 Uhr

Gleich zwei Mal hat es ZDFinfo am Freitag in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen geschafft - und der Grund dafür hat einen Namen: Sebastian Lege. Den gesamten Abend über war der Produktentwickler mit diversen Lebensmittel-Dokus für den Spartensender im Einsatz und drehte dabei plötzlich am späten Abend mächtig auf.

Gegen Mitternacht verzeichnete die "ZDFbesseresser"-Doku zur "Wahrheit über KFC" im Schnitt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Marktanteil auf fulminante 11,9 Prozent in dieser Altersklasse steigen ließen. Damit landete die Sendung nicht nur auf Platz 12 im Tages-Ranking, sondern machte ZDFinfo zu diesem Zeitpunkt sogar zum Marktführer. Insgesamt lockte Lege zu später Stunde im Schnitt 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Zuvor hatten sich bereits 410.000 Menschen für "Die Wahrheit über Burger King" interessiert. Hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei 7,4 Prozent.

Bereits ab 19:30 Uhr verzeichnete ZDFinfo mit diversen Filmen der "ZDFbesseresser"-Reihe konstant mehr als 200.000 Menschen, erzielte zunächst aber noch Marktanteile von weniger als zwei Prozent. Das änderte sich ab 22:26 Uhr, als sich Lege mit der Fast-Food-Kette Subway befasste und die ZDFinfo-Reichweite auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ansteigen ließ. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es nun kräftig nach oben: Mit 180.000 Personen erzielte die Doku stolze 5,3 Prozent Marktanteil.

Die Stärke am späten Abend führte dann auch dazu, dass ZDFinfo mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen alle anderen Spartensender locker hinter sich ließ. Ebenfalls bemerkenswert: Kabel Eins und RTLzwei lagen mit Werten von 3,7 und 3,6 Prozent am Freitag unterm Strich nur hauchdünn vor ZDFinfo.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt