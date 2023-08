Für Schlagzeilen gesorgt hat die Ausstrahlung der "großen Schlagerstrandparty" 2023 schon im Vorfeld. Die Aufzeichnung der Sendung musste wegen eines starken Unwetters nämlich abgebrochen werden – die Vorkommnisse wurden schließlich auch bei der Ausstrahlung thematisiert. Gezeigt wurden konnte dennoch eine mehr als dreistündige Show, denn nach dem Unwetter ging der Partyspaß vor Ort einfach weiter. Die gemessene Reichweite der Ausstrahlung im Ersten am Samstag ab 20:15 Uhr lagen bei 3,87 Millionen, 2022 kam die "Schlagerstrandparty" noch auf etwas mehr als 4,6 Millionen Zusehende. Allerdings: Florian Silbereisen und Co. mussten in diesem Jahr auch gegen den sehr gefragten DFL-Supercup samt FCB-Neuzugang Harry Kane antreten. Insofern wird man beim Ersten mit den erreichten 18,9 Prozent wohl reichlich zufrieden sein, bei den Jüngeren kam die primetimefüllende Show auf 8,4 Prozent (zuvor über 13%).

Zuvor hatte die Pokal-"Sportschau" mit den Zusammenfassungen der Matches vom Tage 2,44 Millionen Fans angelockt, die "Tagesschau" um 20 Uhr kam allein im Ersten auf 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ZDF setzte um 20:15 Uhr derweil auf die Wiederholung eines "Friesland"-Krimis. Den 90-Minüter wollten sich 4,46 Millionen Personen nicht entgehen lassen, was für 20,5 Prozent Gesamtmarktanteil sorgte. Schwerer tat sich nach 21:45 Uhr dann eine Wiederholung von "Der Alte", die knapp an der 3-Millionen-Marke scheiterte. Die Quote lag hier bie 13,7 Prozent, also noch im grünen Bereich.

Stark unterwegs war ZDFneo am Samstagabend. Der Primetime-Spielfilm "2012" brachte dem Spartensender tolle 4,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren ein. 0,62 Millionen Meschen schauten zu. Zum Vergleich: Der parallel von One gezeigte "Wien-Krimi" kam lediglich auf rund 0,12 Millionen Zusehende. ZDFneo war auch am Vorabend schon gefragt. So landete "Sketch History" ab 19:20 Uhr bei wirklich sehr guten 5,9 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Böhmi brutzelt" generierte danach noch zwei Prozent. Die Gesamtreichweiten beliefen sich hier auf 0,30 und 0,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit verbundene 1,9 und 0,6 Prozent.



