Mutig war RTL: Gegen den DFL-Supercup hat der Sender nicht etwa eine beliebige Rankingshow oder eine Filmwiederholung ins Rennen geschickt, sondern eine weitere Ausgabe seiner Trampolin-Show "Big Bounce". Das führte dann auch zur leicht kuriosen Situation, dass die Stimme von Wolff Fuss parallel auf zwei Sendern zu hören war. Ab kurz vor 20:45 Uhr live in Sat.1 beim Fußballspiel und ab 20:15 Uhr schon bei RTL als Kommentator der Parcours-Action, die natürlich aufgezeichnet war. Und Fuss hat sich somit quasi selbst Fans weggenommen, denn "Big Bounce" fiel gegen den FCB-Auftritt auf seine bis dato schwächsten Werte. 6,7 Prozent wurden bei den klassisch Umworbenen gemessen, fast drei Prozentpunkte weniger als sieben Tage zuvor. Die Gesamtreichweite der RTL-Show lag nur noch bei 0,94 Millionen.

ProSieben indes setzte auf eine Konserve, zeigte ab 20:15 Uhr "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" und landete schließlich auf Augenhöhe mit RTL. 6,8 Prozent Marktanteil holte die ProSieben-Show in der klassischen Zielgruppe, insgesamt schauten rund 370.000 Personen ab drei Jahren zu. Für die kleineren Privatsender war es übrigens kein guter Samstagabend. So kam RTLzwei mit den "Pop Giganten" nicht über 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, Vox landete mit "Pitch Perfect" bei nur 4,6 Prozent und auch Kabel Eins tat sich reichlich schwer. Hier sicherte sich "Navy CIS" bis nach 22 Uhr zunächst nur um die zweieinhalb Prozent. Die Krimiserie nahm erst später am Abend Fahrt auf.



Nitro feierte indes eine Premiere. Denn die neue Football-Saison kommt näher – und damit auch die Tatsache, dass nicht mehr ProSieben in Deutschland überträgt, sondern RTL Deutschland. Ein Preseason-Game gewährte nun erste Einblicke in Sendekonzept und das neue Studio. Nitro übertrug das Match am Samstagabend live und startete seine ausführliche Vorberichterstattung um 21:15 Uhr. Diese war mit 1,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen aber nur mäßig gefragt.

Das eigentliche Match, das einige Minuten nach 22 Uhr begann, lief schon besser, riss aber noch keine Bäume aus. Weil Nitro die Quoten des ersten Quarters nicht in Gänze, sondern in rund fünfminütigen Häppchen vorliegen hat, ist schön zu sehen, dass Football Stück für Stück Fans dazugewann. Von 0,15 Millionen Zusehenden steigerte man sich während des Abschnitts auf 0,23 Millionen, von 1,3 Prozent Marktanteil ging es während des ersten Viertels noch auf 3,4 Prozent nach oben. 3,7 und 3,8 und 4,0 Prozent wurden schließlich für die weiteren kompletten Viertel am Samstagabend ausgewiesen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt