Als sich "Grill den Henssler" vor acht Tagen mit dem ersten Sommerspecial auf dem Bildschirm zurückmeldete und neben Henssler auch noch Tim Mälzer dabei war, stiegen die Quoten bei den Umworbenen auf über elf Prozent. Diesen selbst für die immer starken Sommerspecials guten Wert hielt die zweite Folge nun nicht. Dennoch kann Vox mit 8,5 Prozent in der Zielgruppe erneut zufrieden sein. 1,17 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten insgesamt zu. Die primetimefüllende Kochshow war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Kölner Sender am Sonntag auf 6,7 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) kam und somit auf Platz zwei landete.

Gut lief das um 23:40 Uhr gestartete Magazin "Prominent" mit diesmal 7,3 Prozent bei den Jüngeren, auch "Ab ins Beet" war ein Quotenerfolg, vor allem mit der um 19:12 Uhr gestarteten zweiten Folge des Vorabends, die auf 7,6 Prozent kam. Schwer tat sich indes im Nachmittagsprogramm die Wiederholung von "Voxtours": Nach 16 Uhr kam die Reisesendung nicht über magere dreieinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen hinaus – die Filmwiederholung von "Pitch Perfect 2" hatte zuvor noch rund fünfeinhalb Prozent zustande gebracht.



Ein bisschen zäh lief es am Sonntag für Kabel Eins – am Ende standen aber passable 4,2 Prozent Tagesmarktanteil bei den klassisch Werberelevanten. Zur besten Sendezeit steuerte "Die geheime Welt" diesmal 4,1 Prozent Marktanteil bei. Sehr stark war abends "Abenteuer Leben Spezial" mit richtig tollen 7,6 Prozent. In der Sendung ging es um die "unglaublichsten Projekte des Europa Parks Rust". Weniger gut unterwegs waren ab 18:10 Uhr "Die Poolbauer", die nicht über 3,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus kamen. Somit lag man zeitweise nur knapp vor DMAX, wo am Vorabend mehrere Folgen von "Man vs. Food mit Casey Webb" auf bis zu 3,4 Prozent gelangten.

Abends holte der Männersender mit "Opal Hunters: Red Dirt Road Trip" im Schnitt rund 250.000 Menschen vor die Bildschirme. Somit wurden 1,1 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generiert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt