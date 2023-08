Der Primetime-Verlauf: Vox legt um 21:45 Uhr richtig los

Es hat am Sonntag wieder einige Zeit gebraucht, bis "Grill den Henssler" bei Vox richtig in Fahrt war, vor allem die ersten 15 Minuten bis zur ersten Werbeunterbrechung waren zumindest in den von AdScanner betrachteten rund eine Million Vodafone-Haushalten noch wenig gefragt, erst danach ging's dann bergauf. Einen echten Schub verzeichnete die Sendung dann aber um 21:45 Uhr, als der "Tatort" im Erste und "Frühling" im ZDF zu Ende gingen. Und so wie ARD und ZDF auch in den Minuten danach noch weiter Publikum verloren, so legte auch Henssler weiter zu und erreichte gegen 22 Uhr seinen Reichweiten-Peak.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" legt nach "heute" und "RTL aktuell" los

Dank des DFB-Pokals war Das Erste mit der Sonntags-Ausgabe der "Sportschau" in dieser Woche deutlich erfolgreicher unterwegs als in den meisten anderen Wochen. Die Verlaufskurve zeigt dabei, dass die Sendung quasi kontinuierlich Publikum hinzugewinnen konnte - allerdings begann der Aufwärtstrend erst mit kurzer Verzögerung, als die Nachrichten im ZDF und bei RTL zu Ende gingen, die für die beiden Sender auch sonntags echte Publikumsmagneten sind.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD klar vor El Cartel

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag holte sich die Ad Alliance die Marktführung in Sachen Daily Reach von Seven.One zurück. In Reihe 2 hatte Warner Bros. Discovery einen starken Tag und sortierte sich deutlich vor RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media ein.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Fellby füllt Werbeblöcke von ProSiebenSat.1

So stark wie noch nie in diesem Jahr wurde bei ProSiebenSat.1 der Tierfuttershop Fellbys beworben - bzw. dessen Eigenmarke Canimalo. 145 Mal liefen am Sonntag Spots auf den Seven.One-Sendern und verzeichneten zusammengenommen eine Bruttoreichweite von 64,7 XRP. Bei Kabel Eins beispielsweise war keine Marke ansatzweise so häufig in den Werbeblöcken vertreten (33 Mal) wie Fellby, auch bei Sat.1 war es knapp vor Wirkaufendeinauto.de Platz 1, bei Sat.1 Gold zumindest Platz 2. Bie ProSieben spielte Fellby-Werbung hingegen nur eine untergeordnete Rolle, hier führte Congstar das Feld an.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.