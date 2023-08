Der VfL Osnabrück hat es spannend gemacht und zwang den 1. FC Köln bis in die Verlängerung - wo der Bundesligist dann aber doch noch für klare Verhältnisse sorgte. Dass die Partie lange offen blieb, dürfte den Quoten aber sicher nicht geschadet haben. Im Schnitt verfolgten am Montagabend 3,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das DFB-Pokalspiel im Ersten, was 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Das waren rund 130.000 mehr als am Samstag das Spiel zwischen Braunschweig und Schalke im ZDF angesehen hatten.

Überzeugend war das Abschneiden aus Quotensicht dabei vor allem in den jüüngeren Altersgruppen: Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil deutlich höhere 18,0 Prozent - und machte Das Erste auch zum Marktführer in der Primetime. Beim Gesamtpublikum sortierte sich der Fußball hingegen mit deutlichem Rückstand hinter einem alten ZDF-Krimi ein: "Solo für Weiss - Das letzte Opfer" lockte dort nochmal 5,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was einem Marktanteil von 22,5 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi hingegen wenig gefragt, hier kam das ZDF nicht über 5,8 Prozent Marktanteil hinaus.

Etwas absurd mutet unterdessen die Entscheidung an, "Hart aber fair" ausgerechnet an einem Fußball-Abend aus der Sommerpause zurückzuholen - schließlich war der eigentliche Sendeplatz um 21 Uhr dadurch belegt. Die Verlängerung verzögerte den Start weiter, zudem waren dann auch noch Zusammenfassungen weiterer Spiele des Tages unterzubringen, die ab 23:37 Uhr noch 1,46 Millionen Fußball-Fans sahen. Der Marktanteil lag zu dieser Zeit beim Gesamtpublikum 14,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,7 Prozent erzielt.

Und so ging Louis Klamroth also erst um 23:59 Uhr auf Sendung. 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die bis 1 Uhr nachts andauernde Sendung im Schnitt dann noch an - etwa ein Drittel so viel wie im Schnitt auf dem eigentlichen 21-Uhr-Sendeplatz erreicht werden. Die Marktanteile beliefen sich auf 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

