Der Primetime-Verlauf: Klamroth ohne Fußball-Bonus

Warum Das Erste "hart aber fair" ausgerechnet an einem Tag zurückgeholt hat, an dem man auch den DFB-Pokal zeigte, wird wohl das Geheimnis der Programmverantwortlichen bleiben. So durfte Louis Klamroth erst ab Mitternacht talken - und dann profitierte er noch nicht einmal vom starken Fußball-Vorlauf. Denn wie die AdScanner-Verlaufsgrafik zeigt, konnte Das Erste mit dem Spiel bis zum Ende zwar immer neue Menschen anlocken - danach schalteten aber nach und nach viele ab. Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele hielten das Publikum also nicht - und um Mitternacht war vom Fußball-Bonus dann nicht mehr viel übrig.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Primetime-Push

Kurz vor dem Beginn der Primetime sortiert sich das Publikum bekanntermaßen neu. Zu sehen war das am Montag unter anderem beim ZDF und Vox, sie steigerten ihre Reichweite um kurz vor 20:15 Uhr sehr deutlich. Die Mainzer konnten ihr neu gewonnenes Publikum nach 20:15 Uhr dann auch ausgesprochen gut halten. Im Ersten setzte der Trend nach oben schon kurz vor der "Tagesschau" ein - zur Primetime fiel die Verlaufskurve dann zunächst aber wieder, die Fußball-Vorberichte veranlassten viele offenbar zum Zapping.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das ZDF Werbefernsehen und Warner Bros. Discovery lagen am Montag mit jeweils 13 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte gleichauf. Dahinter lagen ARD Media und El Cartel bei jeweils 9 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Sagrotan setzt auf die Großen

141 Spots hat Reckitt Benckiser am Montag für seine Marke Sagrotan geschaltet - mehr waren es in diesem Jahr noch nie. Damit schaffte das Unternehmen eine Bruttoreichweite in Höhe von fast 80 XRP - das bedeutete Platz 6 im Werbe-Ranking von AdScanner. Gesetzt hat Reckitt Benckiser vor allem auf die großen Privatsender: Bei den Kanälen von RTL Deutschland waren ziemlich genau die Hälfte aller Spots zu sehen (am meisten: Vox, danach RTL), Seven.One Media vereinte rund ein Viertel der Schaltungen auf seinen Sendern. Außerdem wurde RTLzwei (12,1 Prozent) häufig belegt. Die restlichen Sagrotan-Spots liefen bei TLC und beim Disney Channel.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.