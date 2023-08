Bislang ist das DMAX-Format "Der Germinator" mit dem Untertitel "Ein deutscher Cop in Texas" versehen gewesen. Nachdem Manfred Gilow als "Chief of Police" in der texanischen Kleinstadt Hawkins aufhörte, zog es ihn nach Florida, daher strahlt der Sender das Format nun als "Der Germinator - Einsatz in Florida" aus. Und der neue Titel hat das Publikum nicht abgeschreckt - im Gegenteil.

380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich das Comeback des Formats am Dienstag um 21:15 Uhr an, die Hälfte davon kam aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Bei letzteren entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 4,6 Prozent. Damit lag "Der Germinator" nicht nur meilenweit über dem Senderschnitt von DMAX, es stellte auch einen Rekord ein: Nie lief es in der Vergangenheit besser. Zuvor holten bereits die "Steel Buddies" sehr gute 2,7 Prozent Marktanteil.

DMAX war am Dienstag aber nicht der einzige Spartensender, der mit guten Quoten zu überzeugen wusste. Sat.1 Gold etwa war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent der erfolgreichste Nischensender bei den 14- bis 49-Jährigen. Vor allem in der Nacht drehten die True-Crime-Formate auf: "Mörderische Geschwister" und "Killer Couples" lagen nach Mitternacht bei mehr als 10 Prozent Marktanteil. Aber auch "Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin" kam ab 21:15 Uhr schon auf gute 2,8 Prozent.

In einer anderen Liga spielte ZDFneo zur besten Sendezeit. "Nord Nord Mord" versammelte dort 2,34 Millionen Menschen vor den TV-Geräten - und damit mehr als jeder Privatsender zu dieser Uhrzeit. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 10,5 Prozent - und angesichts solcher Werte ist der Begriff Spartensender eigentlich schon gar nicht mehr richtig. Nach dem Film ging es für ZDFneo aber schnell bergab. Zwei alte "Like a Loser"-Episoden lagen bei nur 400.000 bzw. 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil ging auf 2,0 bzw. 1,2 Prozent zurück. "Killing Eve" lag danach bei teils weniger als 1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt