Auch wenn Sat.1 noch vor Monaten erklärte, gewiss kein "Frühstücksfernsehen am Nachmittag" machen zu wollen - inzwischen macht der Sender genau das, wie jüngst auch Moderatorin Marlene Lufen feststellte, die in dieser Woche gemeinsam mit ihrem "Frühstücksfernsehen"-Kollegen Daniel Boschmann die Moderation von "Volles Haus!" übernimmt.

Mit Blick auf die Quoten könnte das möglicherweise eine gute Entscheidung gewesen sein, denn am Mittwoch lief es für die Sendung zumindest in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so gut wie noch nie. Zwar schalteten durchschnittlich nur 70.000 Personen dieser Altersklasse ein, doch die reichten schon, um den Marktanteil im Nachmittagsprogramm auf 5,9 Prozent zu treiben, was gar nicht mehr so weit vom aktuellen Senderschnitt entfernt ist. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch einmal mehr überschaubar.

Ohnehin sind die Quoten mit Vorsicht zu genießen, weil auch bei größeren Sendern tagsüber deutliche Schwankungen festzustellen sind. Zum Vergleich: Noch am Montag hatte "Volles Haus!" gerade mal 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbucht, einen Tag später waren es 2,5 Prozent - um von einer echten Trendwende zu sprechen, ist es also noch viel zu früh. Das gilt auch für den Sat.1-Vorabend, wo aktuell weiterhin Wiederholungen von "Lenßen übernimmt" laufen. Gegen 18:30 Uhr sackte deren Marktanteil am Mittwoch auf desolate 1,0 Prozent ab. Immerhin: Eine Stunde später waren für Ingo Lenßen noch einmal 3,8 Prozent drin.

Größtes Zugpferd des Tages bleibt für Sat.1 weiterhin das "Frühstücksfernsehen", das am Mittwoch starke 19,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte und damit die Kölner Konkurrenz klar abhängte. Dort erzielte "Punkt 6" zunächst zwar gute 10,9 Prozent Marktanteil, doch schon bei "Punkt 8" reichte es schließlich für ernüchternde 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt