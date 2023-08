RTL hat am Mittwochabend mit der "Bachelorette" ein bitteres Quoten-Tief hinnehmen müssen. Der Marktanteil der Datingshow lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei gerade mal noch 7,5 Prozent und fiel damit fast drei Prozentpunkte niedriger aus als noch vor einer Woche. Damit wiederholte das Format zugleich seinen Allzeit-Tiefstwert aus dem Vorjahr - mit dem Unterschied, dass es diesmal sogar einen doppelten Negativ-Rekord gab, denn mit insgesamt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten insgesamt so wenige ein wie noch nie.

Entsprechend überschaubar fiel der Gesamt-Marktanteil aus: Mehr als 3,8 Prozent waren für die "Bachelorette" nicht zu holen, aber auch in der erweiterten RTL-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen blieb die Show mit nur 4,8 Prozent völlig ohne Chance. Im Laufe des Abends erholte sich RTL aber ein wenig: Während "RTL Direkt" in der klassischen Zielgruppe zunächst mit 7,5 Prozent Marktanteil auf "Bachelorette"-Niveau lag, erzielte "Stern TV" immerhin 9,6 Prozent. Am besten lief es für das "Nachtjournal", das später noch gute 11,6 Prozent verbuchte.

Zuschauer-Trend: Die Bachelorette

Tagesmarktführer war RTL in der Zielgruppe mit durchschnittlich 8,8 Prozent Marktanteil übrigens trotzdem - auch wenn die Kölner um 20:15 Uhr dem ZDF sehr deutlich den Vortritt lassen mussten. Dort holte "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit durchschnittlich 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 18,1 Prozent Marktanteil den Tagessieg. Und auch insgesamt lag die Verbrecherjagd mit 4,68 Millionen an der Spitze, hier wurde sogar ein Marktanteil von 20,6 Prozent erzielt. Der ARD-Film "Aufbruch" kam parallel dazu auf 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit soliden Quoten startete indes das "Promi-Spezial" der "Schnäppchenhäuser" bei RTLzwei: Zwar schalteten insgesamt nur 550.000 Personen ein, doch in der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 5,0 Prozent auf ordentlicher Flughöhe - wenngleich zwei Folgen der Dokusoap "B:Real" danach zunächst auf 2,1 und schließlich gar auf 1,1 Prozent abschmierten. Bei Vox zeigte der Trend im Laufe des Abends dagegen nach oben: Dort steigerte sich "Bones - Die Knochenjägerin" von anfangs sehr überschaubaren 4,3 Prozent auf sehr gute 10,6 Prozent nach 23 Uhr.

ProSieben setzte auf den Spielfilm "After Truth" und erzielte damit unspektakuläre 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Beim Gesamtpublikum war Kabel Eins gefragter: Dort erreichte "Ender's Game" am Mittwochabend im Schnitt 850.000 Menschen. Zudem lag der Spielfilm auch in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent klar über den Normalwerten des Senders.

