Der Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" war in der vergangenen Woche nicht nur nach vorläufig gewichteten Quoten die meistgesehene TV-Sendung, es war auch noch die, die durch zeitversetzte Nutzung noch den kräftigsten Nachschlag erhielt: Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten zog die Reichweite von 6,10 auf 6,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Auch die Marktanteile stiegen noch auf 23,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ohnehin war es eine gute Woche für Das Erste was die zeitversetzte Nutzung anbelangt, sieben der zehn Sendungen, die am stärksten nachträglich zulegten, liefen dort. Die ohnehin aktuell sehr starke Satiresendung "Extra 3" baute die Gesamt-Reichweite noch von 1,76 auf 1,98 Millionen aus, die Marktanteile stiegen um rund einen Prozentpunkt auf 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erste stillt den Satire-Durst in der Sommerpause der ZDF-Formate also mit "Extra 3" gerade offenbar ziemlich erfolgreich.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Guglhupfgeschwader 07.08.

20:15 6,37

(+0,27) 23,7%

(+0,4%p.) 1,26

(+0,09) 22,0%

(+0,9%p.) extra 3 10.08.

22:53 1,98

(+0,22) 14,4%

(+1,1%p.) 0,43

(+0,05) 14,5%

(+1,0%p.) Mord auf Shetland - Fern der Heimat 13.08.

21:43 2,38

(+0,16) 13,3%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,00) 3,8%

(-0,0%p.) Navy CIS: Hawaii 08.08.

20:15 1,14

(+0,16) 4,5%

(+0,5%p.) 0,25

(+0,06) 5,1%

(+1,0%p.) DFB-Pokal: Zusammenfassung der Spiele 12.08.

18:00 2,43

(+0,15) 16,9%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,04) 10,7%

(+1,3%p.) Friesland - Unter der Oberfläche 12.08.

20:15 4,60

(+0,14) 20,6%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,03) 6,7%

(+0,4%p.) Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer 13.08.

20:14 5,32

(+0,14) 21,6%

(+0,1%p.) 0,71

(+0,04) 14,7%

(+0,5%p.) Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bauch-Challenge 08.08.

20:15 1,25

(+0,14) 5,2%

(+0,5%p.) 0,45

(+0,04) 9,3%

(+0,6%p.) Der Mauretanier 08.08.

22:53 0,88

(+0,12) 9,1%

(+0,9%p.) 0,17

(+0,03) 8,2%

(+1,0%p.) Die große Schlagerstrandparty 2023 12.08.

20:14 3,99

(+0,12) 19,0%

(+0,1%p.) 0,38

(+0,04) 9,1%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.08.-13.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In der vergangenen Woche hatten wir den kräftigen Aufschlag für das RTL-Format "Wettkampf in 4 Wänden" thematisiert, dass nach der endgültigen Gewichtung keinen Abwärtstrend mehr zeigte, sondern sogar einen Aufwärtstrend. Das setzte sich in der vergangenen Woche dann nicht fort, auch wenn es erneut nachträglich nach oben ging. Mit endgültig gewichteten 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung aber auch mit zeitversetzter Nutzung auf einem etwas zu dürftigen Niveau.

Ein Blick noch auf den ProSieben-Neustart "Der Heiratsmarkt": Das Datingformat fand nachträglich zwar noch 60.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer - ein Trost ist das aber trotzdem kaum. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,46 Millionen auch nach der endgültigen Gewichtung weit unter dem Soll, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich von 4,2 auf 4,8 Prozent - auch das änderte aber nichts Wesentliches am Flop-Status.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 11.08.

19:39 1,66

(+0,12) 9,6%

(+0,5%p.) 0,46

(+0,08) 15,3%

(+1,9%p.) DFB-Pokal: Zusammenfassung der Spiele 12.08.

18:00 2,43

(+0,15) 16,9%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,04) 10,7%

(+1,3%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 11.08.

18:30 1,17

(+0,06) 9,3%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,03) 8,4%

(+1,3%p.) Stern TV Spezial: ARMES REICHES Deutschland 10.08.

22:35 0,94

(+0,05) 6,9%

(+0,1%p.) 0,36

(+0,05) 12,4%

(+1,1%p.) Alles was zählt 11.08.

19:07 1,36

(+0,06) 8,9%

(+0,2%p.) 0,26

(+0,04) 11,1%

(+1,0%p.) Navy CIS: Hawaii 08.08.

20:15 1,14

(+0,16) 4,5%

(+0,5%p.) 0,25

(+0,06) 5,1%

(+1,0%p.) extra 3 10.08.

22:53 1,98

(+0,22) 14,4%

(+1,1%p.) 0,43

(+0,05) 14,5%

(+1,0%p.) Der Mauretanier 08.08.

22:53 0,88

(+0,12) 9,1%

(+0,9%p.) 0,17

(+0,03) 8,2%

(+1,0%p.) Guglhupfgeschwader 07.08.

20:15 6,37

(+0,27) 23,7%

(+0,4%p.) 1,26

(+0,09) 22,0%

(+0,9%p.) Alles was zählt 08.08.

19:06 1,74

(+0,10) 8,9%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,04) 11,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.08.-13.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt