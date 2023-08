Mt der Frage "We gut ist Tiefkühlkost wirklich?" hat RTL am Donnerstagabend das neue Verbraucherformat "Gecheckt" gestartet und damit auf Anhieb gute Quoten erzielt. An "Pretty Woman" im ZDF kam die Folge zwar nicht vorbei, doch mit 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte der Privatsender um 20:15 Uhr einen ordentlichen Marktanteil von 11,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,43 Millionen Menschen ein.

RTL lag weit vor Sat.1, das mit seinem "Baumarkt-Check" in ähnlichen Service-Gefilden unterwegs. Doch mehr als 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich für das Format nicht erwärmen, das noch dazu auch in der Zielgruppe mit nur 4,6 Prozent Marktanteil blass blieb. Sat.1 landete damit noch hinter Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" mit Peter Giesel auf 5,9 Prozent Marktanteil kam. Noch schlechter sah es im weiteren Verlauf des Abends für "Akte" aus: Das Magazin fiel auf gerade mal noch 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück.

RTL konnte die "Gecheckt"-Quoten zwar ebenfalls nicht halten, schlug sich aber auch am späten Abend weit besser als Sat.1. So verzeichnete "RTL Direkt" im Anschluss zunächst einen Marktanteil von 10,6 Prozent, ehe "Die Superschnapper" noch 9,9 Prozent erzielten. Insgesamt interessierten sich 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab 22:34 Uhr für "Unsere besten Spartipps im Supermarkt".

Wenig zu holen gab es unterdessen am Donnerstag in der Primetime für ProSieben, wo "Der Heiratsmarkt" im Vergleich zur Vorwoche aber zumindest etwas zulegen konnte. Mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb die Gesamt-Reichweite der Datingshow jedoch erneut überschaubar. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte das Format seinen Marktanteil um über eineinhalb Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Zwei Folgen der Reihe "Big Stories" waren anschließend mit Werten von 5,1 und 6,0 Prozent im ähnlich schwachen Bereich unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt