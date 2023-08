Seit wenigen Tagen hört die bisherige Super-RTL-Primetime auf den Namen RTL Super - doch das Publikum scheint sich davon nicht irritieren zu lassen und findet den Sender auch weiterhin. Das zeigte sich am Donnerstagabend recht eindrucksvoll, als "CSI: Miami" insbesondere am späten Abend mächtig aufdrehte und manch größeren Konkurrenten deutlich hinter sich ließ.

Ab 22:10 Uhr kam eine Wiederholung der US-Krimiserie auf 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe bei starken 7,6 Prozent und somit weit über den Normalwerten von RTL Super. "CSI: Miami" landete auf diese Weise auf Platz 18 der meistgesehenen Sendungen des Tages - und ließ unter anderem Sat.1, ProSieben und Vox hinter sich.

Insgesamt lockte die Serie im Schnitt 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, nachdem die ersten beiden Folgen zu Beginn des Abends bereits von jeweils etwa einer halben Million gesehen wurden. Zu Beginn des Abends lag der Marktanteil in der Zielgruppe übrigens bei 2,7 Prozent, ehe schon die zweite Folge auf 3,8 Prozent kam. Nach 23 Uhr hielt "CSI: Miami" schließlich das starke Quoten-Niveau und verbuchte mit einer weiteren Folge im Schnitt beachtliche 7,1 Prozent Marktanteil.

Doch auch andere Serien waren am Donnerstag gefragt: So punkteten zwei "Monk"-Folgen bei ZDFneo zum Start in den Abend mit Marktanteilen von 2,8 und 3,3 Prozent beim jungen Publikum, ehe auch "The Rookie" mit 2,5 und 2,8 Prozent überzeugte. Deutlich über der Marke von zwei Prozent bewegte sich auch "S.W.A.T." bei Nitro. Und auch ProSieben Maxx punktete in der Primetime: Dort erzielten zwei Folgen der Doku-Reihe "Inside Marvel" Marktanteile von 2,2 und 2,6 Prozent, ehe die Wrestlingshow "NXT" schließlich noch 2,7 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt