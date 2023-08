Sat.1 dominierte den Freitagabend mit der Übertragung des Bundesliga-Auftaktspiels bei Jung und Alt, die Konkurrenz hatte es also nicht ganz einfach. Trotzdem haben sich die Öffentlich-Rechtlichen recht wacker geschlagen: Stärkster Fußballverfolger war das ZDF, wo "Ein Fall für Zwei" immerhin 3,33 Millionen Krimi-Fans erreichte, was einem Marktanteil von 15,4 Prozent entsprach. Bei "Letzte Spur Berlin" waren im Anschluss noch 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, der Marktanteil sank auf 13,7 Prozent.

Das Erste hielt mit dem Film "Liebe ist unberechenbar" dagegen und erzielte mit 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls durchaus ansehnliche 13,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Jüngeres Publikum erreichten beide Sender aber kaum: Die ZDF-Krimis lagen bei den 14- bis 49-Jährigen bei Marktanteilen von 3,7 und 3,9 Prozent, Das Erste kam mit dem Film auf 4,8 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe.

Bei den Jüngeren war die Überlegenheit des Fußballs generell deutlich ausgeprägter, die Sat.1-Markatnteile lagen hier rund zehn Prozentpunkte höher als beim Gesamtpublikum. Dementsprechend taten sich die Privatsender mit ihrem generell jünger ausgerichteten Programm auch allesamt schwerer. Platz 2 hinterm Fußball belegte hier RTL - allerdings kam das "Top Dog Germany"-Best-of trotzdem nur auf 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

ProSieben knackte mit dem Bond-Film "Im Angesicht des Todes" immerhin knapp die Millionen-Zuschauer-Marke, lag bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem nur bei 5,0 Prozent Marktanteil. RTLzwei setzte mit "Planet der Affen: Prevolution" ebenfalls auf einen Film und kam damit nicht über 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Das war aber immer noch mehr als Vox mit "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" erreichte: Ganz schwache 2,8 Prozent Marktanteil wurden hier bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Immerhin konnte der Film "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" im Anschluss den Marktanteil noch auf 5,1 Prozent steigern. Kabel Eins startete mit 2,5 und 2,7 Prozent Marktanteil für "Criminal Minds" in den Abend, "Prodigal Son" steigerte sich nach 23 Uhr aber dann noch auf 6,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt