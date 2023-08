Weder im Ersten noch im ZDF und auch nicht bei ZDFneo lief am Samstagabend ein Krimi. Das führte dazu, dass viele Fans dieses Genres auf die Dritten auswichen. So ist zu erklären, dass der WDR mit der Wiederholung eines "Tatort" aus Münster die sechstbeste Reichweite des Tages einfuhr und gefragter war als jede private Sendung am Samstag. Insgesamt kam der Krimi auf 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Das entsprach einer für den WDR weit überdurchschnittlichen Quote in Höhe von 10,6 Prozent. Zum kompletten Bild gehört aber auch, dass unter den Zuschauerinnen und Zuschauern kaum jemand im Alter von 14 bis 49 Jahren war. Gerade einmal 60.000 Personen dieses Alters waren dabei, hier kam die Wiederholung auf 1,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt