Einen überraschend deutlichen Sieger gab es am Samstagabend im Show-Dreikampf; auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Eine Primetime-Ausgabe von "Gefragt – gejagt" im Ersten zeigte sich nämlich in bestechender Form. Gestartet um 20:15 Uhr und zu Ende gegangen gegen 23:30 Uhr, kam das Quiz mit Moderator Alexander Bommes auf tolle 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Sendung generierte somit die mit Abstand höchsten Quoten aller bisheriger Primetime-Specials. Insgesamt schauten 3,80 Millionen Personen ab drei Jahren zu.

ProSieben setzte auf eine Live-Ausgabe von "Schlag den Star", die bis 1:40 Uhr dauerte und im Schnitt auf 10,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Ins Duell gingen in der Folge Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Im Schnitt schauten 800.000 Menschen ab drei Jahren zu, was zugleich die niedrigste Reichweite ever war. Und auch in Sachen Zielgruppen-Quote knüpfte die Show diesmal nicht an die vorherigen Ausgaben an.



Im Juni hatte sie noch fast 14 Prozent geholt, im Mai sogar über 16 Prozent. Um ähnlich gelagterte Werte wie nun am Samstag zu finden, muss man schon bis ins Jahr 2016 zurückgehen. Kaum helfen wird es ProSieben, dass auch RTL einen alles andere als guten Abend erwischte. Der Trampolin-Show "Big Bounce" geht derzeit nämlich sehr akut die Puste aus. Waren im Juli teils noch an die 15 Prozent bei den klassisch Umworbenen drin, fiel die Sendung am ersten August-September erstmals ins Einstellige, vor acht Tagen wurde bereits die Sieben-Prozent-Marke unterboten.

An diesem Samstag nun sicherte sich "Big Bounce" schlechte 6,9 Prozent bei den Werberelevanten, die ermittelte Durchschnittsreichweite im Gesamtmarkt wurde auf 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beziffert. Noch schlechter präsentierte sich im Anschluss "Tahnee Live" mit gerade einmal noch fünfeinhalb Prozent. RTL schloss den Samstag daher mit miesen 5,7 Prozent Tagesmarktanteil als Dritter ab, Zweiter wurde ProSieben mit ebenfalls sehr dünnen 6,7 Prozent. Vom Spitzenplatz grüßt indes Das Erste 11,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen festgestellt, 15 Prozent bei allen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt