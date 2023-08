Die Sonntags-Ausgabe von "Stern TV" hat in dieser Woche die beste Quote des laufenden Jahres erzielt. Mit 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das Magazin mit Dieter Könnes einen überzeugenden Marktanteil von 11,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Nur drei Ausgaben konnten in der Vergangenheit überhaupt einen besseren Wert erzielen. Zum Vergleich: Die bislang in diesem Jahr ausgestrahlten Sendungen brachten es im Schnitt nur auf rund acht Prozent.

Insgesamt schalteten diesmal ab 22:55 Uhr im Schnitt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, nachdem der Spielfilm "Fast & Furious 7" für Rückenwind sorgte. Auf 1,37 Millionen Personen brachte es der Streifen, darunter 490.000 aus der Zielgruppe, wo der Marktanteil bei 11,6 Prozent lag. RTL ging damit bei den 14- bis 49-Jährigen als größter "Tatort"-Verfolger hervor.

Marktanteils-Trend: Stern TV am Sonntag Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zum Vergleich: ProSieben kam mit "Avengers: Age of Ultron" auf 9,7 Prozent, Sat.1 lag mit "The Secret" bei 6,6 Prozent und damit noch hinter RTLzwei, wo "The Great Wall" mit 7,1 Prozent überzeugte. Sehr zufrieden kann man zudem bei Vox sein: Dort überzeugte "Grill den Henssler" in dieser Woche mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Am Vorabend tat sich RTL unterdessen schwer: Wenige Wochen bevor "Exclusiv - Weekend" wieder auf einen früheren Sendeplatz wechselt, musste das Promi-Magazin um 19:05 Uhr seinen bislang schwächsten Marktanteil in diesem Jahr hinnehmen. Nur 6,7 Prozent verbuchte die Sendung in der Zielgruppe, insgesamt sah es mit 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern besser aus. Zuvor erwischte schon "RTL aktuell" mit 10,7 Prozent einen ungewöhnlich schwachen Tagm nachdem sich "Die Versicherungsdetektive" mit 7,6 Prozent bereits sehr mäßig zurückmeldeten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt