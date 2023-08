Gemeinsam haben ProSieben und Sat.1 am Sonntag den Bundeskanzler zum "Sommerinterview" in einem "Newstime Spezial" geladen, doch das Interesse an dem viertelstündigen Gespräch blieb überschaubar. Nicht mal eine Million Menschen schalteten ein - und das, obwohl die Sendung im Vorabendprogramm parallel auf beiden Sendern lief.

Während Sat.1 ab 19:45 Uhr im Schnitt auf 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, musste sich ProSieben mit 320.000 Personen begnügen. Auch in der Zielgruppe war Sat.1 etwas gefragter: Dort lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent, während ProSieben auf 4,1 Prozent kam - in beiden Fällen lag das Interview somit unter dem jeweiligen Senderschnitt. Zum Vergleich: Das ZDF-"Sommerinterview" mit SPD-Chef Lars Klingbeil verzeichnete ab 19:10 Uhr mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die anschließenden Nachrichten, die ebenfalls zeitgleich bei ProSieben und Sat.1 gesendet wurden, taten sich sogar noch etwas schwerer: So ging der Sat.1-Marktanteil von "Newstime" um 20:00 Uhr auf 4,5 Prozent in der Zielgruppe zurück, ProSieben kam sogar nicht über sehr schwache 3,1 Prozent hinaus.

Generell hatten beide Privatsender schon im Vorfeld mit einigen Quotenproblemen zu kämpfen: Kaum mehr als drei Prozent Marktanteil erzielte ProSieben zur Mittagszeit mit der DTM, ehe auch "Crash Games" und "Heroes of the Internet" mit 3,0 und 4,0 Prozent ziemlich blass blieben. Die Magazin-Strecke - bestehend aus "taff weekend", Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" - steigerte sich schließlich nur langsam von 3,8 auf 6,2 Prozent.

In Sat.1 wiederum erzielte der Spielfilm "Maleficent: Mächte der Finsternis" ab 17:27 Uhr immerhin 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch sowohl die Wiederholung des "Baumarkt-Checks" als auch "111 tierische Teufelskerle" und "Pan" schafften im Vorfeld den Sprung über die Marke von fünf Prozent. Und so überrascht es nicht, dass ProSieben und Sat.1 mit Tagesmarktanteilen von 6,1 und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49.Jährigen am Sonntag letztlich hinter RTL und Vox, aber auch hinter ZDF und ARD über die Ziellinie kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt