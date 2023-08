Zwei Staffeln lang zeigte Sat.1 seine Unterhaltungsshow "99" am Freitagabend und bis zum Beginn dieser Woche galt, dass jede kurz vor dem Wochenende gezeigte Episode erfolgreicher war als die am ersten Wochentag. Seit Februar 2023 ist bekanntlich der Montagabend der neue Slot des Unterhaltungsformats. Das hat sich mit dem Beginn von Staffel 4, erneut ausgestrahlt am Montagabend, nun geändert. Die erste neue Folge des Formats bescherte Sat.1 immerhin ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil. Die generierte Reichweite des primetimefüllenden Programms lag mit 1,02 Millionen auf dem Level der dritten Staffel.

Dass Sat.1 trotzdem mit 5,6 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe klar kommen musste und somit im Ranking nur Sechster wurde, lag zum einen daran, dass "Mein Mann kann" am späteren Abend auf unter fünf Prozent fiel, aber auch an der miesen Access Prime. Vier Folgen "Lenßen übernimmt" schwankten zwischen dreieinhalb und vier Prozent, die Live-Sendung "Volles Haus" hatte zuvor gerade einmal 1,6 Prozent Marktanteil geholt.



Auch für RTL lief der Montag nicht rund, wie sich an 9,3 Prozent Tagesmarktanteil ablesen lässt. Bei den Kölnern erwischte unter anderem die Vorabend-Daily "Alles was zählt" mit nur 8,9 Prozent einen schlechten Tag und auch "Undercover Boss" war zur besten Sendezeit ein gutes Stück vom eigentlichen Soll-Wert entfernt. Die Produktion sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen nur 8,8 Prozent. Etwas weniger als eineinhalb Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. "RTL Direkt" ließ die Quoten im Anschluss sogar auf 7,7 Prozent sinken.



Somit lag RTL am Montagabend nur knapp vor Vox, wo "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" ab 20:15 Uhr auf 8,4 Prozent kam. Eine weitere Folge, gestartet um 22:15 Uhr, bescherte dem Sender dann noch 7,2 Prozent. Die Auswanderer-Geschichten interessierten im Schnitt 0,98 und 0,61 Millionen Personen ab drei Jahren.

An diese Werte kam der Serienabend von ProSieben nicht heran. Dort verabschiedete sich vorerst "Seattle Firefighters" mit einer ab 21:15 Uhr gezeigten Episode, die bei den klassisch Umworbenen bei 6,5 Prozent landete. Zuvor hatte das Medical-Drama "Grey's Anatomy" 7,9 Prozent in der Zielgruppe erreicht. Am späteren Abend sanken die Werte bei "9-1-1: Lone Star" auf fünf und 5,7 Prozent. Freude machte indes die "Taff"-Quote – in der 17-Uhr-Stunde erzielte das Magazin schöne 14,1 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt