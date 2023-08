Am Ende standen gerade einmal 3,2 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe für RTLzwei geschrieben. Somit platzierte sich der Sender mit Sitz in Grünwald fast eineinhalb Prozentpunkte hinter Kabel Eins und nur einen halben Punkt vor Nitro. Dass es für RTLzwei also ein wenig rosiger Wochenstart war, lag auch daran, dass es keinen einzigen Überflieger zu halbwegs relevanter Sendezeit gab. So liefen "Die Retourenjäger" zur Primetime unspektakulär; 4,0 Prozent Marktanteil sicherte sich die Produktion bei den Werberelevanten im Schnitt. Die nachfolgenden "Bauretter" taten sich mit nur noch 2,9 Prozent dann ungleich schwerer.

Am Vorabend kam "Berlin – Tag & Nacht" auf 4,1 Prozent, Sorgen bereitet weiter die Entwicklung von "Köln 50667", das mit nur 2,1 Prozent in die Woche startete. Zudem tat sich der Sender am frühen Nachmittag sehr schwer. Als zwischen 13 und 16 Uhr Re-Runs von "Der Trödeltrupp" und "Die Geissens" liefen, lag die Quote in der klassischen Zielgruppe stets bei weniger als zwei Prozent. Die "RTLzwei News" um 16 Uhr landeten sogar bei gerade einmal 0,6 Prozent.



Besser machte es da schon Kabel Eins, wo die fast zeitgleich gesendete "Newstime" mit 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Eingebettet war diese erneut in zwei "Castle"-Episoden, die auf rund siebeneinhalb Prozent kamen. Der Primetime-Film "Shanghai Knights" brachte dem Sender dann 4,7 Prozent Marktanteil ein, die ermittelte Reichweite lag bei 0,72 Millionen.

Auch Nitro sendete zur Primetime einen Film: 2,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen holte "Der Gendarm von St. Tropez". Die ermittelte Gesamt-Reichweite lag bei 0,42 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt