am 23.08.2023 - 08:58 Uhr

Weder im ZDF noch im Ersten gab es am Dienstagabend Krimis zu sehen: Dieser Fakt ist meist ein sicherer Hinweis darauf, dass sich verschiedene kleinere Sender über tolle Quoten freuen dürfen. Und in der Tat: Sowohl die 20:15-Uhr-Programme von ZDFneo und dem WDR, aber auch von 3Sat schafften es in die vorläufige Bestenliste. Diese ist vorläufig, weil zur Stunde noch keine Quoten des Ersten vorliegen – sind diese verfügbar, ändert sich auch die Top25 nochmals.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt