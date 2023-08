Die "ultimative Bau-Challenge" von RTL, das Format "Wettkampf in 4 Wänden" biegt auf die Zielgerade ein. Für die kommende Woche hat der Kölner Sender die letzte Folge der ersten Staffel in Aussicht gestellt. Die vorletzte Folge nun bescherte dem Sender in der klassischen Zielgruppe nun 9,8 Prozent bei den Umworbenen, weniger also als sieben Tage zuvor, als die Produktion mit knapp elf Prozent einen neuen Rekord markierte. Auch die Gesamt-Reichweite ging in dieser Woche leicht zurück, sie lag nun bei 1,1 Millionen.

Überzeugend präsentierte sich nach 18:45 Uhr am Dienstag indes "RTL Aktuell" mit 20,1 Prozent, 2,59 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu – eine halbe Million war davon zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Reichweite in dieser Altersklasse halbierte die nachfolgende Daily "Alles was zählt" – die Geschichten rund um die Familie Steinkamp tun sich gerade eher schwer. Gemessen wurden am Dienstag weniger als neun Prozent Marktanteil. "GZSZ" ließ die Werte auf 14,3 Prozent bei den Jüngeren steigen.



Nachmittags hatten die "Strafgerichte" zweistellige Quoten geholt, nur das "Jugendgericht" tat sich nach 17 Uhr mit weniger als sieben Prozent eher schwer. Morgens zeigte sich ein schon bekannter Verlauf. Während die erste Stunde der Morgen-Sendung mit über elf Prozent ziemlich solide lief, hatte "Punkt 8" später keine Chance mehr. Die Werte fielen auf unter dreieinhalb Prozent.

Übrigens erwischte auch das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" einen vergleichsweise schlechten Tag. Es sicherte sich nur 10,6 Prozent, selbst in den stärksten Phasen lag man nicht – wie schon öfter passiert – bei 30 Prozent, sondern nur bei um die 20 Prozent. Dafür lief die vierstündige "Auf Streife"-Schiene nach 10 Uhr rund – durchgehend sicherte sich Sat.1 hier zweistellige Zielgruppen-Quoten. "Volles Haus" kam indes nach 16 Uhr auf 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Gefragt war in der Primetime das Programm von RTLzwei - insbesondere bis 21:15 Uhr, wo "Hartz und herzlich" mit 7,1 Prozent klar über dem Senderschnitt performte. "Hartz Rot Gold" schloss sich mit knapp fünf Prozent an. Kabel Eins setzte zur Primetime auf "Die unendliche Geschichte", die gute 5,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe einfuhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt