Auch wenn Deutschland in Sachen Medaillen bei der Leichtathletik-WM in diesem Jahr bislang leer ausging, bleibt das Interesse an den Übertragungen weiterhin hoch. Auch am Mittwochabend war der Sport wieder das dominierende Programm bei Jung und Alt. Das ZDF erreichte mit seinem "Sportstudio Live" zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr im Schnitt 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Wettbewerbe lockten dabei Jung und Alt gleichermaßen vor den Fernseher: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lag er mit 17,2 Prozent fast ebenso hoch. Zum Vergleich: Das Erste erreicht mit der Wiederholung des Films "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" um 20:15 Uhr knapp zwei Millionen Menschen und einen Marktanteil von 9,4 Prozent, das zweitstärkste Programm bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Bachelorette", die bei RTL aber nur auf 8,5 Prozent kam.

Nach diesem starken Vorlauf sah es fürs ZDF auch im weiteren Verlauf des Abends sehr gut aus, wobei auch hier vor allem die ungewohnt starke Performance bei Jüngeren ins Auge fällt. Das "heute-journal" verzeichnete ab 22 Uhr im Schnitt 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 19,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach sahen sich 1,98 Millionen Menschen das "Auslandsjournal" an. 12,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Dokureihe "Die Spur", die sich diesmal den Zeugen Jehovas widmete, erreichte mit 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen neuen Bestwert. Der Marktanteil lag hier bei 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Markus Lanz talkte ab 23:30 Uhr schließlich vor 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und ließ die Marktanteile nochmal auf 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt