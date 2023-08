Nicht in allen Fällen hat es Sat.1 geholfen, wenn bekannte Formate neue Sendeplätze zugewiesen bekamen. So wanderte "99" vom Freitag auf den Montag, holte zum Wochenstart aber nicht die Werte von früher. Dem von Jörg Pilawa moderierten "Zurück in die Schule" hat es nun nicht geschadet, dass die zweite Staffel nicht mehr mittwochs, sondern freitags zur besten Sendezeit zu sehen ist. Der Staffelauftakt musste sich bei den 14- bis 49-Jährigen nur der Leichtathletik-WM geschlagen geben und fuhr starke 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Insgesamt schauten 1,22 Millionen Menschen zu, was zugleich die beste Reichweite der Sendung seit der Premiere vor ziemlich genau einem Jahr war.

Die Pilawa-Show ließ etwa "Die ultimative Chartshow" im RTL-Programm weit hinter sich. Gesendet bis Mitternacht, kam die von Oliver Geissen moderierte Produktion aber auch nur auf enttäuschende Werte. Mit den bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelten sieben Prozent wird man in Köln sicherlich nicht zufrieden sein und auch die Gesamt-Reichweite ließ eher zu wünschen übrig. Nur durchschnittlich 1,12 Millionen Personen interessierten sich für die erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten.



So kam es auch, dass RTL den Tag mit sehr dünnen 8,4 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) als Zweiter abschloss, Sat.1 sicherte sich sieben Prozent, was für den Sender ein sehr passables Ergebnis ist. Im Sat.1-Programm war es die spätabendliche "99"-Wiederholung, die mit rund siebeneinhalb Prozent zudem noch punktete, auch "Auf Streife" ließ die Quoten mittags auf bis zu knapp zehn Prozent ansteigen.

RTL holte mittags mit "Punkt 12" knapp 13 Prozent und mit "Barbara Salesch" um 15 Uhr ebensolche 13 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Auf 15,4 Prozent kam "RTL Aktuell", das erstmals gesendete "Wir helfen Kindern Update" landete noch bei 13,6 Prozent. Schwerer als sonst taten sich die Vorabend-Serien: "Alles was zählt" kam nicht über zehn Prozent hinaus, "GZSZ" war mit 11,6 Prozent vergleichsweise schwach unterwegs.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt