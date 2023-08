Der Primetime-Verlauf: Live-Sport sammelt Fans ein

Während die "Praxis mit Meerblick" zwischen 20:15 und 21:45 Uhr sehr konstante Reichweiten aufwies - wer einschaltete blieb offenbar auch bis zum Schluss dran - legte eine Sportübertragung im ZDF im Verlauf massiv zu. Die besten Werte wurden gegen 21:45 Uhr erzielt, gegen 21:30 Uhr gab es kurz einen leichten Einbruch des Publikumsinteresses. Bei RTL profitierte die XXL-"Chartshow", die bis Mitternacht im Programm war, vom Ende des ARD-Films. So erzielte das von Oliver Geissen moderierte Format nach 21:45 Uhr die höchsten Reichweiten in den jeweiligen AdScanner-Haushalten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Dates zum Schluss spannend

Einen rapiden Anstieg in Sachen Reichweite erreichte "First Dates" am Freitag ganz zum Ende. Ganz offenbar wollten also viele Fans des Formats wissen, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Ebenfalls Publikum eingesammelt hat im Anschluss "Das perfekte Dinner". In Teilen wunderbar anzusehen war auch der Verlauf im Ersten, wo "Brisant" und "Gefragt - gejagt". Nach 18:50 Uhr kamen der ARD aber einige Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden, denn das "Quizduell" startete bereits auf einem ganz anderen Reichweiten-Level als sein Vorgänger.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF gleichauf mit WBD

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das ZDF zeigte, nicht nur ab 19:30 Uhr, sondern auch vor- und nachmittags immer mal wieder Livesport. Das führte auch zu einer guten Tages-Nettoreichweite in den Werbeblöcken, wo das ZDF Werbefernsehen gleichauf mit Warner Bros. Discovery lag. Vorne war alles altbekannt: Ad Alliance war erneut nicht zu toppen.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Telekom grüßt von oben

Mit einem umfangreichen Spot-Einsatz hat sich die Deutsche Telekom am Freitag den Spitzenplatz der Werbecharts geangelt. Das Unternehmen buchte 275 Mal und kam damit als eines von drei auf einen dreistelligen XRP-Wert (in diesem Kreise befanden sich dazu noch C&A und Nivea). Und auch Procter & Gamble war, wie häufig, ein wichtiger Spender für deutsche Privatsender. Für zwei Produkte wurde besonders intensiv getrommelt. Pampers-Spots schoben sich bis auf Platz neun im XRP-Ranking nach vorne, auf Position zwölf landete Lenor. Und auch um Autos ging es in viel gesehenen Spots. Während Renault für echte Automobile warb, schaffte es Hachette Collections mit Spots für einen nachgebauten Modell-Audi in die Bestenliste.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.