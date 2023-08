Mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil ist es für Sky Sport mal wieder ein sehr erfolgreicher Samstag gewesen. Zurückzuführen ist das natürlich auf die Bundesliga-Übertragungen: Konferenz und Einzelspiele erreichten am Nachmittag ab 15:30 Uhr zusammengerechnet 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, schon beim Gesamtpublikum reichte das für hervorragende 8,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 wurden sogar noch deutlich bessere 16,1 Prozent gemessen.

Das Topspiel zwischen Gladbach und Leverkusen sahen später dann noch 560.000 Menschen. Damit kam man zwar nicht an den Wert der Vorwoche heran, als das Spiel zwischen Dortmund und Köln sogar von etwas mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, mit 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man aber dennoch sehr zufrieden sein. Zum Vergleich: Sieben Tage zuvor waren es sogar noch 13,9 Prozent.

Und auch Sport1 holte Abends mit König Fußball hervorragende Quoten. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der Live-Übertragung der Zweitliga-Partie zwischen Hannover und Hamburg mit dabei, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das tollen 4,4 Prozent Marktanteil. Der kleine Sportsender profitiert aktuell spürbar davon, dass inzwischen recht viele große Vereine in der 2. Liga spielen - und die ein entsprechend großes Publikum anziehen.

Sehr erfolgreich ist am Samstag auch Nitro gewesen, mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil war man sogar der erfolgreichste Sender in der Sparte. Das ist allerdings weniger auf die NFL am Abend zurückzuführen. Nitro zeigte das Preseason-Game zwischen den Cleveland Browns und den Kansas City Chiefs und erreichte damit nur in einem Viertel mehr als 2,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Strecke gemacht hat der Sender unter anderem mit "Anwälte der Toten" (6,8 Prozent) in der Nacht oder auch alten US-Serien in der Daytime. "Das A-Team" erreichte bis zu 4,6 Prozent, "Top Gear" sogar 5,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt