Das Erste und das ZDF haben am Sonntagabend zusammengerechnet deutlich mehr als 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 eingefahren, insofern war die Konkurrenz für die Privatsender durchaus stark. Für RTL lief es dennoch recht gut: Mit der Wiederholung von "Fast & Furious 8" unterhielt man 1,59 Millionen Menschen, 600.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Das entsprach dann auch guten 11,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Und auch danach waren die Kölner gut unterwegs: "Stern TV am Sonntag" erreichte ab 22:55 Uhr noch 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, in der klassischen Zielgruppe waren für den Sender damit 10,7 Prozent Marktanteil. Schon in der Vorwoche hatte das Format einen guten, zweistelligen Wert eingefahren. Es scheint, als würde nun endlich der von RTL ersehnte Aufwärtstrend einsetzen. Da ist es natürlich hinderlich, dass "Stern TV" nur noch ein Mal am Sonntag zu sehen wird, danach verschwindet das Format aufgrund der NFL-Übertragungen vorerst von diesem Sendeplatz.

Ähnlich wie RTL setzten auch ProSieben und Sat.1 zur besten Sendezeit auf Filme - das lief für beide recht ordentlich. "Thor - The Dark Kingdom" erreichte bei ProSieben 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 lockte mit "Nightlife" 1,01 Millionen Menschen vor die Bildschirme, damit brachte man es auf 6,7 Prozent. Beide Filme waren damit keine Straßenfeger, sie lagen aber immerhin über den zuletzt sehr niedrigen Senderschnitten von ProSieben und Sat.1.

Anders als die genannte Konkurrenz zeigte Vox am Sonntag ab 20:15 Uhr keine Fiction, sondern eine weitere Ausgabe des Sommer-Specials von "Grill den Henssler". Aufgrund der stärkeren Konkurrenz musste die Show im Vergleich zu den Vorwochen aber abgeben und landete bei 7,4 Prozent Marktanteil - ein noch immer guter Wert für Vox. 1,25 Millionen Menschen sahen zu, wie neben Steffen Henssler unter anderem auch Bruce Darnell und Oliver Pocher die Kochlöffel schwangen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt