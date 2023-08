Anlässlich seines 30. Geburtstags hat RTLzwei im März an einem Tag zahlreiche Anime-Serien wiederholt. Und das lief überraschenderweise so gut, sodass RTLzwei die Serien langfristig zurückholte. Und anfangs holten "Sailor Moon", "Mila Superstar" und "Dragon Ball" auch tatsächlich regelmäßig gute Quoten, inzwischen sind die Werte aber immer öfter enttäuschend, so wie an diesem Sonntag.

"Mila Superstar" startete am Vormittag zwar noch mit 4,4 bzw. 4,0 Prozent Marktanteil, danach gingen die Werte aber schnell auf bis zu 1,3 Prozent hinab. "Dragon Ball" kam danach in der Spitze auf maximal 3,3 Prozent und "Sailor Moon" tat sich danach richtig schwer. Von fünf Folgen erreichten drei weniger als 2,0 Prozent Marktanteil. Und auch die anderen beiden lagen bei nur 2,0 bzw. 2,8 Prozent.

Durch den schwachen Vorlauf war auch "Mein neuer Alter" mit 2,4 Prozent ziemlich schwach unterwegs, "Grip" steigerte sich danach immerhin wieder auf 4,0 Prozent. Allerdings war RTLzwei auch in der Primetime schwach unterwegs: "Terminator II" sahen sich nur 550.000 Menschen an, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 3,2 Prozent. Und so lag der Tagesmarktanteil des Senders am Ende bei nur 3,6 Prozent.

Zufriedener sein kann man da schon bei Nitro, das mit 2,6 Prozent der erfolgreichste Spartensender war. Die "CSI"-Serien lagen zwar erst spät über dem Senderschnitt, dann allerdings recht deutlich. In der Daytime überzeugten unter anderen "A-Team" und "Top Gear" mit guten Quoten, aber auch "Die Tuning-Profis" waren für bis zu 3,4 Prozent Marktanteil gut.

Sehr gut verlief der Tag auch für den Disney Channel, der auf 2,3 Prozent Tagesmarktanteil kam und sich so knapp vor Super RTL (2,2 Prozent) setzte. Vor allem am Vormittag machte der Sender strecke und war zeitlich auch gar nicht so nischig unterwegs. "Bluey" lag bei bis zu 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Für eine andere Folge weist die AGF aber auch 0,0 Prozent Marktanteil aus. Das zeigt schon, wie anfällig die Quoten zu Zeiten sind, in denen wenige Menschen vor den Bildschirmen sitzen. Aber auch mit "Spidey und seine Super-Freunde", "Miraculous" und "Rapunzel" lag der Sender danach teils noch bei mehr als 4 Prozent. Der Film "Arielle, die Meerjungfrau" erreichte nachmittags dann sogar starke 5,3 Prozent, hier lag die Reichweite bei 310.000.

