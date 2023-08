Gelungener Auftakt in die Herbst-Staffel und damit auch ein gelungener Einstand für Neu-Löwin Tijen Onaran: "Die Höhle der Löwen" machte Vox am Montagabend standesgemäß direkt wieder zum Marktführer in der klassischen Zielgruppe: Mit 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ließ die Gründershow die Konkurrenz um 20:15 Uhr klar hinter sich, mehr junges Publikum hatten am Montag nur die "Tagesschau" und am Vorabend "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Insgesamt schalteten im Schnitt 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das waren sogar minimal mehr als beim Auftakt der Herbststaffel im vergangenen Jahr.

Stärkster Verfolger am Montagabend war RTL, wo "Undercover Boss" einen Marktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Damit dürfte man in Köln schon deswegen recht zufrieden sein, weil man seinem Publikum nur eine alte Folge vorsetzte, die vor drei Jahren schon einmal zu sehen war. Insgesamt waren hier 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

In Sat.1 konnte "99 - Eine:r schlägt sie alle" die Quoten des Staffelauftakts in der vergangenen Woche halten, die Reichweite lag annähernd unverändert bei 1,03 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,6 Prozent. Das ist mehr als die Frühjahrsstaffel in diesem Jahr erzielen konnte, liegt aber weiterhin unter dem Niveau der noch freitags gezeigten ersten beiden Staffeln.

ProSieben brachte unterdessen die 19. Staffel "Grey's Anatomy" mit einer Doppelfolge zu Ende. Die beiden Folgen erzielten Zielgruppen-Marktanteile von 6,3 und 6,1 Prozent, insgesamt sahen im Schnitt nur 650.000 Personen zu. Das Finale fügte sich damit ins schwache Bild ein, das die Serie schon seit dem vergangenen Jahr abgibt. Der Staffel-Schnitt lag in diesem Jahr bei 6,4 Prozent. Auch "The Big Bang Theory" konnte den Abend für ProSieben danach nicht mehr so recht retten und bewegte sich zwischen 4,2 und 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei RTLzwei legten "Die Retourenjäger" unterdessen wieder leicht zu und erreichten einen Marktanteil von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - für RTLzwei ein durchaus solider Wert. 0,6 Millionen Menschen waren hier insgesamt vor dem Fernseher mit dabei. Doppelt so viele erreichte Kabel Eins mit dem Film "Atemlos - Gefährliche Wahrheit". In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Unterschied nicht so groß, auch hier lag Kabel Eins mit 5,1 Prozent Marktanteil aber vorn.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt