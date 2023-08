RTL Up erzielte am Montag einen Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum und lag damit ein gutes Stück für RTLzwei, das 2,5 Prozent erreichte, und ProSieben, das sich mit 2,4 Prozent zufrieden geben musste. Punkten konnte RTL Up dabei nicht in der eigentlich nutzungsstärksten TV-Zeit am Abend, sondern bereits tagsüber. Dort laufen großflächig vom frühen Morgen bis 20:15 Uhr Wiederholungen alter Gerichtsshows, des "Blaulicht-Reports" und der "Trovatos".

Um 8:50 Uhr morgens waren da beispielsweise bereits 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim "Jugendgericht" dabei, was den Marktanteil auf 6,5 Prozent beim Gesamtpublikum hievte. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen wurden über vier Prozent Marktanteil erreicht. Beim "Familiengericht" lag die Reichweite zur Mittagszeit über 400.000, die Marktanteile bei bis zu 5,7 Prozent, das "Strafgericht" lockte am Vorabend zwischen 540.000 und 610.000 Menschen zu RTL Up, hier wurden noch Marktanteile zwischen 2,7 und 3,8 Prozent gemessen.

Auch andere kleine Sender trumpfen tagsüber immer wieder mit herausragenden Quoten auf. ProSieben Maxx etwa zeigte ab 13:12 Uhr drei Stunden lang acht Folgen der Dokusoap "Storage Wars" und erreichte damit in der Spitze bis zu 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite bewegte sich zwischen 100.000 und 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Morgen um 7:18 Uhr kam eine Folge von "Border Patrol Australia" bereits auf 11,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - allerdings sind zu dieser Zeit die Schwankungen angesichts insgesamt niedriger Reichweiten auch extrem - 70 Minuten zuvor gibt die AGF für eine Folge des gleichen Formats einen Marktanteil von 0,0 Prozent an.

Auch Nitro war morgens stark unterwegs, erzielte mit "Law & Order" bis zu 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Sehr stark läuft dort aber auch die Serie "M.A.S.H.": Zwischen 14 und 15 Uhr erzielte sie bereits bis zu 4,2 Prozent Marktanteil beim jüngeren Publikum, am Vorabend dann nochmal 3,0 und 3,7 Prozent. Ab 17:49 Uhr lag die Gesamt-Reichweite mit 0,3 Millionen auch auf einem recht guten Niveau.

Die Quoten-Highlights bei Sat.1 Gold findet man ebenfalls bereits am Nachmittag: "Diagnose: Mord" erreichte dort ab 16:17 Uhr 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hart aber herzlich" im Anschluss 3,2 Prozent. "hart aber herzlich" hatte ab 17:09 Uhr im Schnitt 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was auch beim Gesamtpublikum guten 2,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei ZDFneo hat sich im Tagesprogramm "Death in Paradise" zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Eine Folge um 12:46 Uhr verfolgten im Schnitt 380.000 Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf 5,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 15:31 Uhr erreichte die Serie dann nochmal Marktanteile von 3,4 und 3,0 Prozent.

