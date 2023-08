Die neue ProSieben-Show "Wir gegen die!" mit Carolin und David Kebekus hat am Dienstagabend einen erfolgreichen Einstand hingelegt. Durchschnittlich 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein, darunter 540.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil dadurch bei überzeugenden 12,7 Prozent und somit deutlich über dem derzeitigen Senderschnitt. Zugleich war ProSieben die Marktführerschaft in der Primetime nicht zu nehmen.

Das Zusammenspiel mit Wiederholungen der Spielshow "Balls - für Geld mache ich alles" funktionierte allerdings überhaupt nicht: Nach dem Ende von "Wir gegen die!" sank der ProSieben-Marktanteil prompt auf 6,4 Prozent, ehe nach Mitternacht mit einer weiteren Folge sogar nur noch 3,8 Prozent erzielt wurden.

Ansonsten kann man bei ProSieben aber sehr zufrieden sein - auch, weil schon das Tagesprogramm über weite Strecken hinweg gute Quoten erzielte. So steigerte sich "The Big Bang Theory" am Nachmittag auf bis zu 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "taff" mit 15,8 Prozent nur knapp am bisherigen Jahresbestwert vorbeischrammte. Den gab's dagegen für "Galileo", das im Vorabendprogramm mit 12,7 Prozent punktete, nachdem das Magazin schon am Tag zuvor auf diesem Quoten-Niveau überzeugte.

All diese Erfolge verhalfen ProSieben am Dienstag dann auch zur Spitzenposition bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit durchschnittlich 9,2 Prozent Marktanteil hatte der Sender einen Prozentpunkt Vorsprung auf RTL. Und auch ProSieben Maxx kann sich über einen erfolgreichen Tag freuen - der Spartensender setzte sich mit 2,4 Prozent gegen die direkten Mitbewerber DMAX und Nitro durch, die mit Tagesmarktanteilen von jeweils 2,2 Prozent aber ebenfalls erfolgreich waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt