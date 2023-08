Das RTL-Format "Wettkampf in 4 Wänden" hat zum Staffel-Finale einen Dämpfer hinnehmen müssen: In Konkurrenz zur Premiere von "Wir gegen die!" bei ProSieben setzte es für die Renovierungsshow einen bitteren Quoten-Tiefstwert. Mit gerade mal noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte RTL am Dienstag zur besten Sendezeit nur einen Marktanteil von 7,3 Prozent und bewegte sich damit auf der Flughöhe von Kabel Eins und RTLzwei.

Im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Quoten der Vorwoche sank der Marktanteil um zweieinhalb Prozentpunkte - von einem Erfolg war "Wettkampf in 4 Wänden" somit weit entfernt. Und auch insgesamt lief es schlecht wie nie Mehr als 1,05 Millionen Personen, die einem Marktanteil von 4,5 Prozent entsprachen, waren für die Finalfolge nicht drin. Besser wurde es danach übrigens nicht: "RTL Direkt" landete um 22:15 Uhr in der Zielgruppe bei 7,5 Prozent Marktanteil, ehe sich "Extra" mit 8,1 Prozent begnügen musste. Und auch tagsüber lagen die RTL-Quoten über weite Strecken hinweg im einstelligen Bereich.

Marktanteils-Trend: Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Kabel Eins punktete unterdessen mit dem Klamauk-Film "Ballermann 6" und erzielte richtig gute 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Später am Abend überzeugte zudem "Voll normaaal" mit 6,2 Prozent. RTLzwei wiederum erreichte mit "Hartz und herzlich" im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil und lag ebenfalls im grünen Bereich. Ordentlich verlief zudem der Serien-Abend für Sat.1, wo neue Folgen von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." auf Werte zwischen 6,1 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe kamen.

Schlusslicht unter den großen Privatsendern war derweil Vox, wo die Datingshow "My Mom, Your Dad" weiterhin nicht den Geschmack des TV-Publikums trifft. Mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es auch in dieser Woche wieder schlecht. Gleiches gilt für den "Mallorca-Makler", der im weiteren Verlauf des Abends bei 3,2 Prozent hängen blieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt