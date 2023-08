Die gute Nachricht für RTL zuerst: Zum Staffel-Finale hat "Die Bachelorette" noch einmal die Marke von einer Million Fans übersprungen. Die schlechte: Auch zum Abschied verzeichnete die Dokusoap nur einen einstelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Marktanteil von nur 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen machten das diesjährige "Bachelorette"-Finale letztlich zum bislang schwächsten in der inzwischen recht langen Geschichte des Dating-Formats.

Mit Blick auf die Zielgruppe lag RTL am Mittwochabend somit nur auf Augenhöhe mit Sat.1: Dort erreichte "Das große Backen" zum Staffel-Auftakt auf neuem Sendeplatz ebenso wie "Die Bachelorette" im Schnitt 440.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil fiel mit 10,1 Prozent sogar geringfügig höher aus, was sich mit den unterschiedlichen Sendelängen erklären lässt. Insgesamt verfolgten 1,34 Millionen Menschen die Show, die in den vergangenen Jahren stets im Vorabendprogramm beheimatet war. Anders als vor neun Jahren, als Sat.1 seine Bäcker schon einmal in die Primetime befördert, gelang diesmal aber auf ein Anhieb ein zweistelliger Zielgruppen-Marktanteil - ein schöner Erfolg für den Sender, der am Mittwochabend insgesamt 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte.

Marktanteils-Trend: Die Bachelorette Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Das Zusammenspiel mit "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" funktioniert allerdings nur bedingt, wenngleich man in Unterföhring mit den erzielten 7,3 Prozent Marktanteil ebenfalls recht zufrieden sein kann. Sat.1 lag damit auch zu später Stunde auf dem RTL-Niveau: Dort sackte "RTL Direkt" zunächst auf schwache 6,5 Prozent Marktanteil ab, ehe auch "Stern TV" mit 7,5 Prozent schwächelte. Immerhin: Für das "Nachtjournal" waren später noch einmal schöne 13,1 Prozent in der Zielgruppe drin.

Am späten Abend überzeugte unterdessen nicht zuletzt auch ProSieben, wo der zweite Teil von "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht" mit 10,8 Prozent Marktanteil punktete, nachdem der erste Teil um 20:15 Uhr immerhin 8,0 Prozent eingefahren hatte. Und auch für Vox zeigte der Trend nach oben: Dort steigerte sich "Bones" im Laufe des Abends von 6,4 auf 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ein neuerliches Tief gab's dagegen für das "Promi-Spezial" der "Schnäppchenhäuser", das bei RTLzwei nicht über 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt