am 31.08.2023 - 09:13 Uhr

Seit einigen Wochen will ProSieben nun schon mit der US-Sitcoms "Die Goldbergs" für etwas Abwechslung in seinem seit Jahren von Wiederholungen geprägten Tagesprogramm sorgen. Doch ein Erfolg ist die Serie bislang überhaupt nicht: Bis auf wenige Ausnahmen liegen die Quoten im einstelligen Bereich - und das meist auch noch sehr deutlich. Am Mittwoch lief es nun mal wieder besonders schlecht: Gerade mal 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 15:08 Uhr dabei, sodass der Gesamt-Marktanteil von ProSieben zu diesem Zeitpunkt bei miserablen 0,7 Prozent lag.

Auch in der Zielgruppe konnten "Die Goldbergs" überhaupt nichts reißen: Dort sorgten 40.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für nur 3,5 Prozent Marktanteil. Dass ProSieben im Vorfeld stets noch einmal die Folge des Vortags wiederholt, erweist sich zudem seit Wochen als schlechte Idee - mehr als ein Marktanteil von 4,3 Prozent war nämlich auch eine halbe Stunde zuvor nicht drin. Ähnlich verfährt der Sender übrigens auch bei "Modern Family", das am Mittwoch mit seinem Doppelpack im Vorfeld aber immerhin etwas besser abschnitt und Marktanteile von 6,8 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe einfuhr.

Bei diesem derart schwachen Vorlauf hat selbst "The Big Bang Theory" immer wieder Probleme, in die Spur zu kommen. Ab 15:34 Uhr verbuchte die Comedyserie am Mittwoch gerade mal 5,8 Prozent Marktanteil. Immerhin: Mit zwei weiteren "Big Bang"-Folgen steigerte ProSieben seinen Marktanteil danach noch auf 10,0 und 9,9 Prozent, ehe "taff" schließlich mit 9,8 Prozent auf ähnlicher Flughöhe lag und die Gesamt-Reichweite auf durchschnittlich 330.000 Personen steigerte.

Weiter sehr schwach ist indes "Volles Haus!" unterwegs, das beim Schwestersender Sat.1 seit dieser Woche völlig unvermittelt mit einem halbstündigen Videoschnipsel-Ranking beginnt. Die Lösung ist das wohl eher nicht, wie der Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe zeigt, der am Mittwoch erzielt wurde. Insgesamt schalteten nur 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Zum Vergleich: Eine Wiederholung von "Auf Streife" hatte drei Stunden zuvor noch 650.000 Menschen zu Sat.1 gelockt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt