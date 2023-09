Mit einem Sieg im Play-off-Rückspiel gegen Levski Sofia hat Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend die Teilnahme an der Europa Conference League perfekt gemacht - und ganz nebenbei auch für gute Quoten im Fernsehen gesorgt. In der Zielgruppe war die Live-Übertragung des Spiels bei RTL nicht zu schlagen: Schon die erste Halbzeit brachte es ab 20:30 Uhr auf 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie 15,5 Prozent Marktanteil, bei der zweiten Hälfte waren sogar 890.000 Fans dabei, die den Marktanteil auf starke 18,5 Prozent trieben.

Insgesamt fieberten zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Eintracht, sodass der Marktanteil auch hier mit 14,6 Prozent deutlich über den Normalwerten des Privatsenders lag. Während der ersten Halbzeit zählte bereits bereits 2,62 Millionen Fans. Und selbst abseits des eigentlichen Spiels lief es gut: Die kurze Vorberichterstattung verbuchte ab 20:15 Uhr im Schnitt einen Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe, ehe die kurze Analyse nach Abpfiff auf 14,7 Prozent kam. Später am Abend sorgte schließlich die Doku "Superstadt Tokio" noch für 10,8 Prozent. Kein Wunder also, dass RTL auch die Tagesmarktführer am Donnerstag nicht zu nehmen war.

Die meistgesehene Sendung des Tages lief allerdings im Ersten: Dort punktete eine Wiederholung des "Amsterdam-Krimis" um 20:15 Uhr mit durchschnittlich 4,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil belief sich auf tolle 19,8 Prozent. Dahinter sortierte sich zunächst das ZDF ein, das mit dem Spielfilm "Immer Ärger mit Grandpa" auf eine Hollywood-Komödie mit Robert De Niro setzte. 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten überzeugende 15,1 Prozent Marktanteil. Dazu kommt, dass die Erstausstrahlung auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,3 Prozent ein schöner Erfolg für den Sender war.

Später am Abend meldete sich "Maybrit Illner" indes mit ausbaufähigen Quoten aus der Sommerpause zurück. 1,93 Millionen Personen und ein Gesamtmarktanteil von 11,9 Prozent sind eher mäßige Werte für den Polittalk. "Markus Lanz" steigerte den Marktanteil danach aber noch auf richtig gute 16,3 Prozent und hielt ab 23:19 Uhr im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt