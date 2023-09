Mit dem Start des Septembers bietet das ZDF am Freitagabend wieder neue Folgen seiner Krimis an diesem Abend an und hatte beispielsweise mit dem Beginn der zweiten Staffel von "Mordsschwestern" großen Erfolg. Die Debütausgabe von Staffel zwei holte bessere Ergebnisse als jeder Ausgabe der ersten Staffel: Ab 20:15 Uhr schauten 4,69 Millionen Menschen zu, was zu tollen 21 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren führte. Die erste Staffel kam im Schnitt auf etwas mehr als 17 Prozent. Bei den Jüngeren sicherte sich der 60-Minüter 6,9 Prozent, hier lag der Schnitt von Staffel eins bei um die 6,2 Prozent.

Im Fahrwasser der "Mordsschwestern" meldete sich dann auch die "SOKO Leipzig" mit tollen Werten zurück. 4,28 Millionen Personen sahen den neuen Fall, was starke 19,1 Prozent Marktanteil nach sich zog. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der um 21:15 Uhr gestartete Krimi auf ebenfalls 6,9 Prozent. Das gegen 22 Uhr begonnene "heute journal" führte dann zu ein paar Abschaltern; die Durchschnittsreichweite des Nachrichtenmagazins sank nämlich auf 2,86 Millionen (14,2%). Diesen Wert generierte eine halbe Stunde später dann auch ein weiteres Special der "heute-show", für das sich im Schnitt 2,37 Millionen Personen interessierten. Die erste reguläre Folge des Formats in der angelaufenen TV-Saison folgt nun kommenden Freitag.



Jan Böhmermann hat sich indes schon am 1. September aus der Sommerpause zurückgemeldet. Sein "ZDF Magazin Royale" holte nach 23 Uhr 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, insgesamt kam er auf 9,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 14,4 Prozent sehr gut. Auch Das Erste war beim jüngeren Publikum am Freitagabend zunächst gefragt: Auf achteinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Primetime-Film "Enkel für Anfänger" – insgesamt schauten etwas mehr als 3,1 Millionen Personen zu (14%).

Nur schlechte Quoten sicherte sich indes ab 22:30 Uhr das "Europa Open Air" mit gerade einmal 5,7 Prozent. Die Reichweite sank auf nur rund 880.000 zusehende Menschen. Mit 15,2 Prozent Tagesmarktanteil gesamt war das ZDF am Freitag der populärste Sender, Das Erste folgte mit 10,7 Prozent auf dem zweiten Rang.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt