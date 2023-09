am 02.09.2023 - 08:55 Uhr

Mit 8,7 Prozent Tagesmarktanteil erlebte der Kölner Sender Vox am Freitag einen ungewöhnlich starken Tag. Er kam somit vor ProSieben (7,5%) und weit vor Sat.1 (6%) ins Ziel. Das lag zum einen daran, dass das 20:15-Uhr-Format "Wo die Liebe hinfällt" mit achteinhalb Prozent stärker lief als zuletzt. Gegenüber der Vorwoche gelang es sogar, den Zielgruppen-Marktanteil zu verdoppeln. Bessere Quoten als jetzt am Freitag holte noch keine einzige Ausgabe des Formats. 690.000 Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.

Der hohe Vox-Tagesmarktanteil speiste sich aber auch gleich aus mehreren Daytime-Erfolgen. So fuhr der Sender zwischen 15 und 18 Uhr zweistellige Ergebnisse ein. Die "Shopping Queen" räumte etwa 10,3 Prozent ab, ehe ein "Zwischen Tüll und Tränen"-Doppelpack mit 12,5 und 10,2 Prozent stark unterwegs war. Zudem bescherten Wiederholungen aus der "CSI"-Welt dem Sender am Vormittag über mehrere Stunden sehr hohe Quoten.



Eine Wiederholung rund um das Team aus Las Vegas etwa brachte ab 7:30 Uhr 15,7 Prozent Marktanteil, eine weitere Stunde später sicherten sich die Spurensicherer mit einer weiteren Folge noch 14,6 Prozent. "CSI: Vegas" ließ das Interesse ab 9:20 Uhr dann sogar auf 16,6 Prozent steigen, das nachfolgende "CSI: Miami" holte noch mehr als 15 Prozent. Erst nach elf Uhr sank das Interesse an den amerikanischen Krimis.

Weniger großen Erfolg hatte Kabel Eins am Freitag mit seinen Primetime-Krimis: Hier landeten zwei nach 20:15 Uhr gezeigte Folgen von "Criminal Minds" bei 3,1 sowie 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. RTLzwei war stärker unterwegs am Freitagabend. Der Spielfilm "Non-Stop" sorgte für gute 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Constantine" ließ die Werte ab kurz vor 22:30 Uhr dann sogar auf 6,4 Prozent ansteigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt