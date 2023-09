Der Primetime-Verlauf: Pilawa braucht ein bisschen

Sat.1 hat am Freitagabend eine weitere Folge des Ratespiels "Zurück in die Schule" gezeigt. Auffallend an der in den AdScanner-Haushalten gemessenen Verlaufskurve: Die Show legte am späteren Abend zu und erreichte beispielsweise gegen 22 Uhr eine deutlich höhere Reichweite als direkt nach 20:15 Uhr. Im ZDF kehrte eine neue Staffel von "Mordsschwestern" zurück. Doch insbesondere in den ersten Minuten verlor der 60-Minüter Publikum. Nach rund 20 Minuten war die Verlaufskurve dann aber stabil.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo"-Impuls

In den vergangenen Tagen bereits thematisiert, auch am Freitag wieder sehr gut sichtbar: Der Impuls, den "Galileo" am Vorabend bei ProSieben auslöst. Ähnliches lässt sich auch bei RTLzwei erkennen. Hier stieg die Reichweite nach 18:45 Uhr erkennbar an. Das könnte an "BTN"-Fans gelegen haben, die schon vorzeitig einschalteten, um auf die neuesten Geschichten aus Berlin zu warten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD Dritter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Immer wieder spannend ist der Kampf um den Platz drei, den am Freitag WBD mit 13 Prozent für sich entschied. Mit zwölf Prozent unmittelbar dahinter lag das ZDF Werbefernsehen.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Ungewöhnliche Spitze

Die besten Werbereichweiten haben am Freitag Kampagnen zweier Marken eingefahren, die sich sonst nicht auf den Treppchen befinden: Beiersdorf schaltete 147 Spots für Nivea und erreichte damit fast 111 Punkte. Das heißt: Geworben wurde in eher reichweitenstarken Programmen. Gleiches gilt für Ferrero, dasfür die Marke Kinder 129 Mal buchte und somit rund 100 Punkte generierte. Mit Sagrotan auf Rang sechs befand sich zudem eine weitere Marke, die sonst nicht jeden Tag in der Bestenliste auftaucht.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.