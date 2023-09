am 04.09.2023 - 08:26 Uhr

Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits der "Polizeiruf 110" aus der Sommerpause zurückgemeldet hat, gab's an diesem Sonntag nun erstmals seit mehreren Monaten wieder einen neuen "Tatort" im Ersten zu sehen - und der konnte auf Anhieb starke Quoten einfahren. Durchschnittlich 8,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Folge "Gold", die damit sogar die Marke von 30 Prozent Marktanteil übersprang.

Konkret lag der Gesamt-Marktanteil des ARD-Krimis bei herausragenden 31,0 Prozent. Ganz so stark lief es beim jungen Publikum zwar nicht, doch auch hier spielte der "Tatort" mit 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 23,4 Prozent Marktanteil in seiner eigenen Liga. Ebenfalls stark performte im Vorfeld die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 6,43 Millionen Menschen gesehen wurde. "Kommissar Van der Valk" wiederum hielt nach dem "Tatort" noch 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Als größter Verfolger ging indes das ZDF hervor, das um 20:15 Uhr jedoch nur die Wiederholung einer "Frühling"-Folge aufbaut und, damit aber immerhin 3,32 Millionen Menschen unterhielt. Der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen nur schwache 3,6 Prozent drin waren. Immerhin: Der "Tatort" sorgte danach noch für eine Verdopplung auf 3,6 Prozent - und war mit insgesamt 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages.

Ungleich weniger gefragt war hingegen ZDFneo, das mit drei Folgen seiner Serie "Loving Her" zur besten Sendezeit nur zwischen 30.000 und 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. Zwischenzeitlich lag der Marktanteil somit bei sehr ernüchtenden 0,1 Prozent. Erst das "ZDF Magazin Royale" sorgte später noch für einen Aufschwung und steigerte den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf schöne 2,7 Prozent. Ebenfalls beliebt war am späten Abend die NDR-Show "Kaum zu glauben!", die mit bundesweit 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern locker den Sprung in die Top 20 schaffte und ganz nebenbei sämtliche Primetime-Formate der Privatsender hinter sich ließ.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt