Mit zahlreichen Disney-Filmen ist RTL am Sonntag auf Quotenfang gegangen. Ein Erfolg war die Event-Programmierung in der Daytime aber nur bedingt. Am Vormittag punktete zwar "Lilo & Stitch" mit überzeugenden 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch danach waren die Werte rückläufig - für "Tarzan" waren noch 10,3 Prozent drin, "Mulan" und "Der König der Löwen" blieben allerdings nur noch bei Marktanteilen um acht Prozent hängen.

In der Primetime funktionierte die Free-TV-Premiere von "Cruella" hingegen ordentlich: 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Spielfilm im Schnitt, darunter 580.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der RTL-Marktanteil auf diese Weise um 20:15 Uhr bei 11,6 Prozent. Zusammen mit Sat.1 waren die Kölner damit die stärksten "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum. Sat.1 kam mit einer weiteren Ausstrahlung von "Fack ju Göthe" zwar insgesamt auf nur 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, war dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,8 Prozent Marktanteil stark unterwegs.

Ganz im Gegensatz zu ProSieben, das sich mit dem Spielfilm "Black Panther" bei nur 7,3 Prozent Marktanteil einsortierte - und noch recht deutlich hinter Vox landete, das mit einem erneuten "Sommer-Special" von "Grill den Henssler" ein ganzes Stück erfolgreicher abschnitt als noch vor einer Woche. Mit 420.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Kochshow sehr gute 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,39 Millionen Menschen ein.

RTLzwei fuhr unterdessen mit dem Spielfilm "Cast Away - Verschollen" recht gut: Mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent bewegte sich das Drama mit Tom Hanks in der Hauptrolle deutlich über dem Senderschnitt. "Der mit dem Wolf tanzt" konnte daran jedoch nicht anknüpfen und fiel im weiteren Verlauf des Abends auf 3,7 Prozent zurück. Weil auch tagsüber vieles nicht so recht funktionierte, bildete RTLzwei schließlich mit einem Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent das Schlusslicht unter den Privatsendern. Ganz vorne lag RTL mit soliden 9,5 Prozent.

