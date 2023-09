am 04.09.2023 - 09:13 Uhr

Die "Trucker Babes" zählten in der Vergangenheit zu den größten Überraschungserfolgen von Kabel Eins am hart umkämpften Sonntagabend, doch zuletzt ist der Dokusoap gehörig die Puste ausgegangen. Mit im Schnitt weniger als vier Prozent Marktanteil war das Format schon im Frühjahr kein Hit mehr für den Sender - und auch die neue Staffel startete nun mit ausbaufähigen Quoten. Zwar schalteten insgesamt immerhin 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe sorgten 200.000 Personen für nur 3,8 Prozent Marktanteil und damit einen Wert unterhalb des Senderschnitts.

Die gute Nachricht für Kabel Eins: Das Zusammenspiel mit "Abenteuer Leben am Sonntag" klappte im Anschluss prächtig, denn das Magazin steigerte den Marktanteil auf sehr gute 6,5 Prozent. Damit lag der Sender am späten Abend sogar auf Augenhöhe mit RTL, wo "Stern TV am Sonntag" trotz eines ungleich besseren Vorlaufs auf ebenfalls 6,5 Prozent zurückfiel.

Bei Vox meldeten sich unterdessen im Vorabendprogramm die "Beet-Brüder" mit guten Quoten: Auf 9,7 Prozent Marktanteil brachte es die Dokusoap auf dem Sendeplatz um 18:15 Uhr, nachdem schon "auto mobil" mit 8,4 Prozent überzeugte. Insgesamt konnten sich im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Die Beet-Brüder" begeistern. Ebenfalls nur knapp unter der Zweistelligkeit landete Sat.1 am Vorabend: Obwohl der Sender bloß eine Wiederholung zeigte, erreichte "Das große Backen" richtig gute 9,7 Prozent Marktanteil.

Und auch beim ZDF kann man sich über einen Dokusoap-Erfolg freuen: Dort legte das "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies" gegen 15 Uhr mit durchschnittlich 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum einen schönen Einstand hin, nachdem eine reguläre Folge zuvor von 1,22 Millionen gesehen wurde. Der "ZDF-Fernsehgarten" kam mit 1,32 Millionen Fans in dieser Woche übrigens auf 13,7 Prozent, war also schwächer als gewohnt. Vielleicht fehlte der "Immer wieder sonntags"-Rückenwind: Von der ARD-Show lief diesmal nur ein Best-Of, das mit 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 12,7 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt