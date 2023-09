Der Montagabend stand bei der ARD ganz im Zeichen des Bahnfahrens und der Probleme, in denen die Bahn-Unternehmen und damit auch deren Kundinnen und Kunden stecken. Beim jüngeren Pulbikum traf die ARD damit offenbar durchaus einen Nerv: Die Doku "Besser Bahnfahren! Was muss sich ändern?" erreichte ab 20:15 Uhr zwar insgesamt nur die eher überschaubare Reichweite von 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 9,0 Prozent Marktanteil entsprach - bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil aber auf weit über dem ARD-Schnitt liegende 11,0 Prozent. Nur die "Höhle der Löwen" hatte am Montagabend mehr junges Publikum.

Am späteren Abend stand ab 22:50 Uhr dann "Sicher Bahnfahren! Was muss sich ändern?" auf dem Plan und auch hier reichte es für einen starken Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Dazwischen widmete sich auch "Hart aber fair" dem Thema Bahn. Im Vergleich zur vorausgehenden Doku verlor die Talkshow allerdings an Reichweite: 1,91 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu. Der Marktanteil fiel auf 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent erzielt. Zumindest bei den Jüngeren lag auch das über dem Normalniveau des Talks, allerdings eben auch deutlich unter dem, was "Besser Bahnfahren!" zuvor erzielen konnte.

Mit dem Tagessieg beim Gesamtpublikum hatte der Bahnabend ohnehin nichts zu tun, der ging ans ZDF mit dem Film "Der Schutzengel". Nachdem das ZDF in der Woche zuvor mit der Komödie "Toubab" nur etwas mehr als zwei Millionen Menschen erreicht hatte, sorgte der Krimi nun wieder für die übliche Flughöhe: 5,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gezählt, der Marktanteil belief sich auf 23,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren allerdings nur 6,2 Prozent Marktanteil drin.

Obwohl nun also auch das ZDF wieder Krimi-Ware aufbot, war erneut auch ZDFneo mit Krimis erfolgreich: "Inspector Barnaby" hatte um 20:15 Uhr 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ab 21:45 Uhr zog die Reichweite noch auf 1,74 Millionen an. Das entsprach zunächst 6,6 und dann 9,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt