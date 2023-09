am 05.09.2023 - 09:32 Uhr

Nachdem sich ProSieben über die Sommermonate mit "Grey's Anatomy", "Seattle Firefighters" und "9-1-1: Lone Star" trotz Erstausstrahlungen montags sehr schwer tat, sollen es ab sofort nun wieder "Young Sheldon", "Die Simpsons" und "The Big Bang Theory" richten. Auch das brachte zum Auftakt allerdings kaum Besserung.

Nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten um 20:15 Uhr eine neue Episode von "Young Sheldon" - das bedeutete einen neuen Tiefstwert und waren weniger als halb so viele wie die letzte neue Folge im Februar gesehen hatten, als die TV-Nutzung schon jahreszeitlich bedingt aber natürlich höher war. Doch während zuletzt im Winter auch die Marktanteile meist zweistellig waren, reichte es diesmal nur für 7,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Dass man zudem nun wieder begonnen hat, den Abend mit Wiederholungen zu strecken und nicht zwei neue Folgen am Stück zu zeigen, sondern eine alte Folge um 20:45 Uhr dranzuhängen, war auch wenig hilfreich: Der Marktanteil ging hier auf 6,2 Prozent zurück.

"Die Simpsons", die sich Anfang des Jahres selbst nach 22 Uhr schwer taten, kamen nach diesem schwachen Vorlauf wenig überraschend auch nur auf 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine alte Folge ab 21:42 Uhr dann nur auf 5,0 Prozent. Wiederholungen von "The Big Bang Theory" ließen die Marktanteile danach zwar langsam steigen, mit 8,8 Prozent ab 23:26 Uhr war dann aber schon der Höhepunkt erreicht.

Freuen wird man sich unterdessen bei RTLzwei: Dort lief nur eine Wiederholung von "Die Retourenjäger", die mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem die erfolgreichste Ausgabe in diesem Sommer war und auch die Erstausstrahlungen hinter sich ließ. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,58 Millionen auch über der der ProSieben-Serien. Der Marktanteil lag hier bei 2,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt