Der Primetime-Verlauf: WWM hält Publikum nicht über "RTL direkt"-Pause

Die "3-Millionen-Euro-Woche" sorgt dafür, dass "Wer wird Millionär" in dieser Woche immer bis Mitternacht dauert. Nun wäre es per se schon kein leichtes Unterfangen, das Publikum so lange vor dem Fernseher zu halten - quasi unmöglich wird es aber aufgrund von "RTL direkt". Die Unterbrechung der Quizshow für die Nachrichtensendung nutzten am Montag viele, um gleich ganz auszusteigen. Die Reichweite sackte um 22:15 Uhr erheblich ab und stieg danach auch nicht wieder an, als wieder "Wer wird Millionär?" zu sehen war. Auch bei der "Höhle der Löwen" mit ihrer Überlänge bis nach 23 Uhr zeigt sich, dass ab 22:15 Uhr nicht mehr ganz die vorherige Flughöhe erreicht wurde, der Rückgang war aber weit weniger ausgeprägt.

Der Vorabend-Verlauf: "Quiz Taxi" mit kurzer Anlaufzeit

Als sich das "Quiz Taxi" am Montag bei Kabel Eins zurückmeldete, schalteten im Vergleich zum vorausgehenden "Mein Lokal, Dein Lokal" zunächst einige Personen ab, die Quizshow baute die kurz verloren gegangene Reichweite dann aber binnen weniger Minuten wieder auf. Kleiner Wermutstropfen: Nach der Werbepause kamen nicht mehr alle für die letzten Minuten zurück.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance spielt in eigener Liga

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Dass die Ad Alliance in diesem Ranking führt, ist nicht ungewöhnlich, doch selten ist der Vorsprung so ausgeprägt wie am Montag, wo RTL und Vox mit "WWM" und "DHDL" beide in der Primetime sehr stark unterwegs waren.

Werbe-Ranking: Dior stürmt in die Top 5

Christian Dior gehörte bislang nicht zu den Standard-TV-Werbekunden in diesem Jahr: Eine kleinere Kampagne gab's im Frühjahr, seit Ende August liefen zudem auch Spots in überschaubarem Maße. Zum Start in die neue Woche gab's am Montag nun aber gleich 109 Spot-Ausstrahlungen, die eine Bruttoreichweite von 93 XRP einbrachten - der mit riesigem Abstand stärkste Werbetag bislang in diesem Jahr. Die Reichweite kam dabei fast ausschließlich über Schaltungen bei der Ad Alliance zustande, ansonsten waren nur DMAX und Comedy Central in kleinerem Umfang belegt. Der Duft "j'adore" für Frauen wurde dabei überdurchschnittlich stark bei Vox beworben. "Sauvage" für Männer stärker bei RTL, aber auch kleineren Sendern wie Nitro, DMAX oder ntv.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.