Das "Quiz Taxi" hat seine Quoten am zweiten Tag kräftig gesteigert: Verbuchte die Premiere der Neuauflage am Montag noch ordentliche 4,9 Prozent Marktanteil, so reichte es nun sogar für starke 7,4 Prozent - und damit einen Wert, der deutlich über dem Schnitt von Kabel Eins lag. Kein anderes Format des Senders verbuchte am Dienstag eine höhere Quote als die rollende Quizshow mit Thomas Hackenberg.

Dazu kommt, dass es auch insgesamt deutlich nach oben ging: Durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 18:55 Uhr dabei, das waren 140.000 mehr als noch am Montag. Geholfen hat womöglich auch das etwas stärkere Umfeld: So verbuchte "Mein Lokal, Dein Lokal" im Vorfeld diesmal 5,2 Prozent Marktanteil, "Achtung Kontrolle" erzielte im Windschatten des "Quiz Taxis" mit 5,6 Prozent den besten Wert seit Ende Juni.

Auch in der Primetime lief es für Kabel Eins am Dienstag gut: Dort überzeugte der Spielfilm "Jede Sekunde zählt - The Guardian" im Schnitt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten und verbuchte 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "The Transporter" später am Abend noch auf 6,0 Prozent kam. Damit bewegte sich Kabel Eins auf Augenhöhe mit Sat.1, wo "Navy CIS" mit 6,3 Prozent Marktanteil in den Abend startete. "Navy CIS: L.A." brachte es anschließend mit zwei Folgen auf Werte von 5,1 und 6,7 Prozent.

Sehr zufrieden kann man indes auch bei Nitro sein, wo am Dienstagabend der Spielfilm "Der Tag, an dem die Erde stillstand" zu sehen war. Mit insgesamt 530.000 Personen und einem Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich der Streifen deutlich über den Normalwerten des RTL-Ablegers. Ebenfalls stark war ProSieben Maxx, das mit "Family Guy" zum Start in die Primetime stolze 3,8 Prozent Marktanteil verbuchte und danach auch mit den "Simpsons" bei Werten um drei Prozent verharrte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt